أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات مع بداية العام الجديد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤول عينته روسيا لإدارة منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا إن أربعة أشخاص قتلوا في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك، اليوم الاثنين، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات الجوية الروسية على عدة مناطق أوكرانية أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.



وقال دونيس بوشلين حاكم منطقة دونيتسك المعين من قبل روسيا، على تطبيق ((تلغرام))، إن 13 شخصاً أصيبوا أيضاً في ((قصف عنيف)) شنته القوات الأوكرانية على وسط مدينة دونيتسك، وهي العاصمة الإدارية للمنطقة.



وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في وقت لاحق أن روسيا أطلقت 90 طائرة مسيرة هجومية قبل ساعات من يوم رأس السنة الجديدة. وأضافت عبر تطبيق ((تلغرام)) أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 87 طائرة منها.



وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا، على ((تلغرام))، إن شخصاً واحداً على الأقل قُتل، وأصيب تسعة آخرون في هجوم روسي بطائرات مسيَّرة على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وأضاف كيبر، وفقاً لوكالة ((رويترز))، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد الهجوم، لكن الحطام المتساقط تسبب في اندلاع عدة حرائق في مبانٍ سكنية في أجزاء مختلفة من المدينة.

وقال مسؤولون في منطقة لفيف بغرب أوكرانيا، المتاخمة لبولندا، إن هجوماً جوياً روسياً في وقت مبكر اليوم، وهو أول أيام العام الجديد، ألحق أضراراً بمبنى جامعي في مدينة دوبلياني وبنصب تذكاري في ضواحي مدينة لفيف.



وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الهجوم الجوي الروسي استهدف أيضاً منطقتي ميكولايف ودنيبرو.

الشرق الأوسط