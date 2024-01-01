القسام تعلن السيطرة على مسيّرة إسرائيلية

القسام تعلن السيطرة على مسيّرة إسرائيلية
التاريخ
1/1/2024 5:14:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت كتائب القسام أنها سيطرت على طائرة مسيرة إسرائيلية كانت في "مهمة استخباراتية" في بيت حانون شمالي قطاع غزة.
وقصفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "إم 90" ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين".
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