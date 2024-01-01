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القسام تعلن السيطرة على مسيّرة إسرائيلية

1/1/2024 5:14:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت كتائب القسام أنها سيطرت على طائرة مسيرة إسرائيلية كانت في "مهمة استخباراتية" في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقصفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "إم 90" ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين".


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