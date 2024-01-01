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وزارة الصحة: إصدار 3.6 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 18.5 مليار جنيه

1/1/2024 4:26:36 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 3.6 مليون قرار علاج على نفقة الدولة لـ 2.2 مليون مريض بتكلفة 18.5 مليار جنيه.



وأضافت وزارة الصحة والسكان: أنه تم مناظرة 500 ألف طلب لكارت الخدمات المتكاملة أمام اللجان الطبية وحوالى 100 ألف طلب الحصول على السيارات المعافاة من الجمارك .



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة فى حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمى للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومى.
















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