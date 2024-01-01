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الأرصاد الجوية: أمطار متفاوتة الشدة حتى الخميس المقبل على السواحل الشمالية

1/1/2024 4:26:36 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة من الإثنين 01 يناير الى الخميس 04 يناير.



وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار ستكون على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة مساء اليوم الإثنين الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



ويشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.



ويشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ومتوقع اليوم أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60% تقريبا، تغزر مساء على مناطق من الأسكندرية البحيرة - كفر الشيخ - دمياط، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 تقريبا على فترات متقطعة.



وحالة البحرين ، البحر الأحمر خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1) 1.75 متر)



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين
: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.












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