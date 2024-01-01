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شاهد محطات المترو الجديدة من محور روض الفرج لشارع السودان.. فيديو

1/1/2024 4:26:35 AM
(MENAFN- Youm7) رصد اليوم السابع التشغيل التجريبي بجمهور، لـ 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والذى تم تشغيلها مع بداية العام الجديد.



وبدأت وزارة النقل ، اليوم الاثنين، تشغيل 6 محطات مترو جديدة الجمهور، تجريبى بجمهور، هي (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج ).





وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة فقد تقرر بدءا من صباح اليوم الاثنين، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل علـى 6 محطات هي (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطـريق الدائرى - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية فخامة الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.



ومع التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.



ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ،
















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