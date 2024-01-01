طقس الخليج.. معتدل بالكويت وغائم فى السعودية والإمارات والبحرين

MENAFN - Youm7) حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة."

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون طقس الإثنين، صحوا إلى غائم جزئيا وغائم أحياناً على الجزر و بعض المناطق الساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة يصبح رطبا ليلاً وصباح اليوم مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً.

الرياح: شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند الساعة 05:48

الجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:06

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والمد الثاني عند الساعة 00:58

الجزر الأول عند الساعة 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:14

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل، مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، غائم جزئياً أحياناً وبارد نسبياً خلال الليل .

الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر . درجة الحرارة العظمى 24 م درجة الحرارة الصغرى 17 م، الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 30 %







