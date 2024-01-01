الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصفه لقطاع غزة فى أول أيام العام الجديد

MENAFN - Youm7) واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر وصباح الاثنين، قصف مناطق عدة فى قطاع غزة، خاصة خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة العشرات فى اليوم الـ 87 من العدوان الذى بدأ يوم 7 أكتوبر الماضى، وفى أول أيام العام الجديد.

وقالت مصادر طبية وصحفية فى القطاع إن القصف الإسرائيلي بالطيران والمدفعية تواصل مُستهدفًا المنطقة الوسطى لقطاع غزة، ومحيط مسجد أبو داوود في مخيم 2 بالنصيرات، بينما تواصل القصف المدفعي على محيط مناطق جباليا البلد شمال قطاع غزة وحي التفاح شرق مدينة غزة.



وشهد شرق وشمال خان يونس قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من المدينة، حيث استشهد شخص، وأصيب آخرون في قصف لمنزل بالقرب من مسجد بلال غربي خان يونس. كما ارتقى شخص آخر بقصف إسرائيلي استهدف حي قيزان رشوان، ومناطق أخرى جنوب شرق ووسط المدينة.



وهزت انفجارات عنيفة المنطقة الوسطى لقطاع غزة، في قصف مكثف بالطائرات والمدفعية.



وكانت مصادر طبية قد أفادت في وقت متأخر من مساء أمس، باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي مجموعة من المواطنين قرب دوار دولة في حي الزيتون شرق غزة.



وأصيب عدد من الأشخاص غالبيتهم من الأطفال، بعد قصف طائرة مسيرة للاحتلال منزلا في مخيم "المُغازي" وسط قطاع غزة، فيما وصل عدد من الإصابات إلى مُستشفى شهداء الأقصى نتيجة استهداف قوات الاحتلال للمنازل في مخيم "النصيرات".



وبلغت أحدث حصيلة للعدوان الإسرائيلي والتي أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة أمس 21.822 فلسطينيًا، وإصابة 56.451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة لآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.





