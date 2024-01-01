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الطائرة السعودية الـ 34 لإغاثة الشعب الفلسطينى تتوجه للعريش

1/1/2024 4:26:33 AM
(MENAFN- Youm7) غادرت الطائرة السعودية الـ 34 لإغاثة الشعب الفلسطينى، مطار الملك خالد الدولى بالرياض، اليوم الاثنين، متجهة إلى مطار العريش الدولى، والتى يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع السعودية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الطائرة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 24 طناً؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.








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