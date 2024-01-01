الجيزة: تركيب بلاط الإنترلوك لـ316 شارعا بمراكز ومدن المحافظة

MENAFN - Youm7) أعلنت محافظة الجيزة مواصلة تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الجانبية بنطاق مراكز ومدن المحافظة خلال عام 2024؛ لتسهيل حركة سير المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقالت المحافظة، إنه جار تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لـ 123 شارعا بنطاق قرى بنى مجدول والسوق بمركز ومدينة كرداسة، و130 شارعا فى 9 مناطق بمركز ومدينة أوسيم وهم (المسجد الكبير ووسط البلد ومسجد الثلاثة ودرب الشاهد ودرب عاصي والسوق ودرب النافذ ودرب بطيخ وسيدى عمر).

وأضافت، أنه جارٍ رفع كفاءة وتطوير وتركيب الإنترلوك لـ21 شارعا بمركز ومدينة أبو النمرس، ورصف وتوسعة طريق 6 أكتوبر وطريق الشرطة ورفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لـ42 شارعا بمتفرعات طريق مصر أسيوط بمركز ومدينة العياط.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لخطة رفع كفاءة الشوارع المدرجة بالخطة ومدى التزام الشركات بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة لضمان عوامل الاستدامة.