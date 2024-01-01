دراسة تحذر: الهواء فى أوروبا يعانى من أشد موجة جفاف منذ 400 عاما

MENAFN - Youm7) أصبح الهواء فى أوروبا أكثر جفافاً على نحو متزايد ،حتى أصبحت أشد موجة جفاف منذ حوالى 400 عاما، وهناك احتمال بنسبة 98% أن يقع اللوم على البشر، حسبما قالت دراسة أجرها المعهد الفيدرالى السويسرى لأبحاث الغابات والثلوج والمناظر الطبيعية WSL.

ووفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية فإن هذه الدراسة أجراها حوالى 60 باحثا ، حيث قاموا بتحليل الحالات الاستثنائية الموجودة فى حلقات جذوع سبعة أنواع مختلفة من الأشجار، وتعتبر هذه العلامات علامة أساسية لدراسة تطور الظروف المناخية للأرض. وتحذر الدراسة، من أنه للعثور على مثل هذا الهواء الجاف في القارة، علينا العودة 400 عام إلى الوراء.

ووفقا للخبراء فإنه سيتعين العودة إلى إلى الفترة الأكثر كثافة في العصر الجليدي الصغير المعروف، حيث أدت هذه أزمة المناخ ، التي استمرت بلا هوادة طوال القرن السابع عشر، إلى تحويل أوروبا إلى مكان متجمد، وعلى الرغم من ذلك فكانت فى هذه الفترة فيضانات ، ولكن الآن يجب البحث عن أسباب الجفاف الجوي الحالي في الطرف الآخر: بحسب الدراسة، فإنه يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن انبعاثات الغازات الدفيئة، وبحسب المنطقة، يظهر التحليل المحدد أن شدة الجفاف الجوي تتفاقم في أوروبا الغربية والوسطى، ومنطقة جبال الألب وجبال البرانس.

ولإجراء هذه الدراسة، قام الباحثين بتحليل البيانات المناخية القديمة التي توفرها حلقات الأشجار، وخاصة أشجار البلوط والصنوبر، التي تتشكل عندما تنمو، وقال تقرير الباحثين "يتيح لنا تحليل السليلوز- سكر عديد و يكون المركب الأساسي في الخلايا النباتية وهو موجود في جميع أنسجة النباتات - الموجود في حلقاتها معرفة ما إذا كانت الشجرة عانت من أجل الحصول على الماء، أو إذا أمضت وقتًا طويلاً معرضة للشمس، أو إذا لم تصل إليها العناصر الغذائية بشكل كافٍ.

وبما أن هذا السليلوز يحتوي على عنصر أكسجين قوي، فيمكن للباحثين معرفة مقدار الرطوبة التي كانت موجودة في الهواء منذ عقود وقرون مضت.

ومن خلال هذه الدراسة التي قادتها الباحثة كيرستين تريديت، أصبح من الممكن تحديد عجز ضغط البخار (VPD) في أوروبا على مدار الـ 400 عام الماضية،

يتيح لنا متغير VPD معرفة الفرق بين كمية الرطوبة الموجودة في الجو وما يمكن أن يحتفظ به، قائلة "أي العطش للماء أصبح في الهواء".







