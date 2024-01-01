انتقادات لشركة صينية طلبت من الموظفات وضع مكياج خفيف لتحفيز زملائهن الذكور

MENAFN - Youm7) تعرضت شركة صينية لانتقادات لأنها طلبت من موظفاتها وضع مكياج خفيف فى العمل لأنه "يحفز" زملائهن الذكور، حيث أرسل رئيس الشركة من شنتشن فى جنوب شرق الصين الرسالة، لكنه حذفها لاحقا مدعيًا أنها مجرد مزحة أسيء فهمها.

فى 30 نوفمبر، بدأ لو، وهو مسؤول تنفيذى فى الشركة، محادثة جماعية مع فريقه على

WeChat، والذى ضم 5 نساء، وفى مرحلة ما طلب من الموظفات البدء فى وضع مستحضرات التجميل، وكتب لوه: "سيداتى، يرجى وضع مكياج خفيف للعمل اعتبارًا من ديسمبر لتحفيز فريقنا.. سيقوم السادة لدينا بتمويل جماعى لاستضافة السيدات لتناول الشاى بعد الظهر"، وفقا لـ

scmp.

وبعد فترة، أدرك "لو" أنه لم يتلق أى رد من المجموعة، فأعاد إرسال الرسالة للتأكيد على أهميتها، وهددهن: "من فضلكم قمن بالرد عندما تتلقين الرسالة، وإلا سيتم تخفيض مكافآت الأداء الخاصة بكن".

انتشرت رسالة "لو" على نطاق واسع بعد أن تمت مشاركتها عبر الإنترنت من قبل أحد المؤثرين وهو صديق لموظف مجهول الهوية، وبعد أن تناولت وسائل الإعلام المحلية القصة، قال "لو" إنه لم يكن جادًا.

شركة صينية

وعندما سُئل عما إذا كان قد أرسل الرسالة، لم ينكرها المسؤول التنفيذى، لكنه ادعى أنه أسيء فهمها، قائلا: "إنها مجرد مزحة، وقد قمنا بإزالتها، الجميع يعلم أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل"، وأضاف "لو" أن الموظفين الذين يطلقون النكات على WeChat يحدث من وقت لآخر، وكذلك بشكل شخصى، وأن الموظفين يستمتعون مع بعضهم البعض.

وبالإضافة إلى ذلك، قال "لو" إن معظم الموظفين البالغ عددهم 300 موظف كانوا من الرجال، واعترف بأنه نظرا لأن الجميع يركزون بشدة على العمل، فإن الشركة غالبا ما تتجاهل احتياجات موظفاتها، ونتيجة لذلك، اتخذت الشركة فى كثير من الأحيان تدابير لتقديم المزيد من المزايا للموظفات، وأثارت القصة موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية.

ولم يكن هذا الموقف فريد من نوعه، حيث أنه قبل شهرين، هدد مدير فى شركة فى جنوب شرق الصين بإلغاء عطلات نهاية الأسبوع لأن موظفيه تجاهلوا الرسائل التى أرسلها إليهم خلال إجازة لمدة يومين.