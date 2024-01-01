اليابان تحذر من وقوع زلازل جديدة بقوة 7 درجات فى الأيام المقبلة

(MENAFN
- Youm7) حذرت
اليابان من وقوع زلازل جديدة بقوة 7 درجات في الأيام المقبلة، حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.
وكانت قد
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا ضرب إيشيكاوا والمقاطعات المجاورة، وبلغت قوة إحداها مبدئيا 7.4 درجة.
وحذرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية العامة
NHK TV
من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار (16.5 قدما).
وحثت أيضاً الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن.
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