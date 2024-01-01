اليابان تحذر من وقوع زلازل جديدة بقوة 7 درجات فى الأيام المقبلة

MENAFN - Youm7) حذرتاليابان من وقوع زلازل جديدة بقوة 7 درجات في الأيام المقبلة، حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكانت قد

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا ضرب إيشيكاوا والمقاطعات المجاورة، وبلغت قوة إحداها مبدئيا 7.4 درجة.

وحذرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية العامة

NHK TV

من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار (16.5 قدما).

وحثت أيضاً الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن.



