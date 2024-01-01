ملعب جولف فى جنوب أفريقيا يعتبر الأكثر خطورة فى العالم.. اعرف السبب صور

MENAFN - Youm7) لفت ملعب "سكوكوزا"للجولففي منتزه "كروجر" الوطنى بجنوب افريقيا، الانتباه له، وتم وصفه بأنه الملعب الأكثر وحشية في العالم، إذ يجب أن تتحلى بالحرص الشديد خلال التواجد بهذا الملعب، لأنه من الممكن أثناء الاستمتاع بلعبة الجولف أن تصطدم بالحيوانات المفترسة، مثل الأسود، والفيلة، وأفراس النهر، وغيرها.

ومن جهته، قال جان روسو، وهو مشرف ملعب وقائد نادي "سكوكوزا" للجولف: "نحن في حديقة وطنية، ونريد أن نُبقي الأمر طبيعيًا قدر الإمكان حتى تتمكن الحيوانات من التجول بحرّية في بيئتها.. هذه التجربة التي نريد منحها للناس.. لدينا كل شيء في ملعب الغولف هذا"، وفقا لموقع "سى إن إن" عربية.

أسد عند نقطة الانطلاق فى الملعبوسلامة الموظفين واللاعبين في ملعب الجولف، بمثابة "أولوية قصوى"، وتبدأ الإجراءات الاحترازية قبل انطلاق المباراة الأولى، إذ يغامر فريق روسو كلّ صباح بالخروج في رحلة يومية حول الملعب الذي يتكونّ من تسع حفر، ليتحققون، من وجود أي حيوانات، أو أضرار تحدث ليلًا، سواء كان ذلك جثة أو أغصان مكسورة خلفتها الفيلة، أو ثقوب حفرتها الخنازير، وإذا وجد الفريق أن الملعب غير آمن، يُمنع لاعبي الجولف من دخوله.بعض الأسود فى المسار

وأحيانا يلجأ العاملون، لإغلاق بعض حفر الجولف في حال رُصدت حيوانات خطرة قريبة منها، وقال روسو، إنه لم تقع أي "حوادث" كبيرة حتى الآن، وهو واثق أن الأمر سيستمر كذلك طالما ظلّ لاعبو الجولف على وعي بالبيئة الفريدة التي يلعبون فيها.

وأضاف: "يميل الناس إلى الاعتقاد بأنه إذا كان هناك أسد في الممر، فسوف يهاجمك.. لكن الأمر ليس كذلك.. لقد رآك وشمّ رائحتك قبل وقت طويل من رؤيتك، لذلك سيحاول الابتعاد عن طريقك أولاً".

حيوانات مفترسة فى ملعب الجولف

ورغم أن الملعب يحتضن الكثير من الحيوانات، إلا أن حيوانات الجاموس يجب مراقبتها على وجه التحديد، وأضاف: "لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها.. طاردتني عدة مرات في عربة الجولف، ونحن بالتأكيد نراقبها أكثر قليلاً"، وكشف روسو، أن الأسود تتسبب في أضرار طفيفة نسبيًا في المسار مقارنة بالحيوانات الأخرى.

وتبلغ تكلفة الجولة التي تتكونّ من تسع حفر للأعضاء حوالى 4 دولارات، بينما يمكن لغير الأعضاء والزوار الأجانب ممارسة الجولف في مقابل 16 دولارًا.