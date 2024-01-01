رئيس وزراء باكستان: 2023 كان حافلا بعنف وعدوان السلطات الإسرائيلية ضد غزة

(MENAFN
- Youm7) هنأ رئيس الوزراء الباكستانى المؤقت أنور الحق كاكر، اليوم الاثنين، الشعب الباكستانى بالعام الجديد .
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني - في رسالة إلى الشعب، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إلى أن عام 2023 كان حافلا بالعنف والعدوان الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أهالي غزة الأبرياء.
وأعرب عن أمله في أن يلعب المجتمع الدولي دورا في ضمان السلام في فلسطين وإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني عزم حكومته على جعل باكستان مركزا للتنمية والازدهار في العام الجديد، مضيفا أن عام 2024 مهم بالنسبة للدولة في تصميمها على تحقيق أهداف السلام والاقتصاد القوي.
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