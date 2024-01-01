رئيس وزراء باكستان: 2023 كان حافلا بعنف وعدوان السلطات الإسرائيلية ضد غزة

MENAFN - Youm7) هنأ رئيس الوزراء الباكستانى المؤقت أنور الحق كاكر، اليوم الاثنين، الشعب الباكستانى بالعام الجديد .

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني - في رسالة إلى الشعب، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إلى أن عام 2023 كان حافلا بالعنف والعدوان الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أهالي غزة الأبرياء.



وأعرب عن أمله في أن يلعب المجتمع الدولي دورا في ضمان السلام في فلسطين وإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية.



وأكد رئيس الوزراء الباكستاني عزم حكومته على جعل باكستان مركزا للتنمية والازدهار في العام الجديد، مضيفا أن عام 2024 مهم بالنسبة للدولة في تصميمها على تحقيق أهداف السلام والاقتصاد القوي.



