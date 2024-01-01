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تعرف على موعد غلق باب القيد الشتوى يناير 2024

1/1/2024 4:26:24 AM
(MENAFN- Youm7) يغلق اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، باب القيد الشتوى للأندية فى الثانية عشرة صباح يوم 31 من يناير الجارى، أمام الأندية بعد السماح لها بتدعيم صفوفها بالصفقات لاستكمال الموسم الحالى الذى انطلق فى سبتمبر الماضي.







وانطلق القيد الشتوى فى الثانية عشرة صباح اليوم الأول من يناير ويستمر لمدة شهر كامل.







وطالب
اتحاد الكرة
جميع الأندية بتسوية مستحقاتها المتأخرة وسداد الديون للسماح لها بالقيد الشتوى لتدعيم صفوفها في هذه الفترة، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".



وكان سوق الانتقالات الصيفية 2023 فى مصر شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.



وكان الثلاثي الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز زد إف سي وبلدية المحلة والجونة أكثر الأندية التى أبرمت صفقات في الدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي، وفى المرتبة الثانية الداخلية والاتحاد السكندري.



واكتفى الأهلي بطل النسخة الماضية من الدوري المصري
بإبرام 3 صفقات جديدة هذا الصيف وتفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة، بينما دعم نادي بيراميدز صفوفه بـ9 صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.



بينما لم يتعاقد ناديا الزمالك والإسماعيلي مع أى صفقات جديدة بسبب منع الناديين من القيد.


















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