الأهلى فى قمة ترتيب دورى سيدات اليد.. والزمالك الوصيف

MENAFN - Youm7) يتصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى العمومى برصيد 36 نقطة حتى الآن بعد 12 جولة، فيما جاء الزمالك فى المركز الثانى برصيد 24 نقطة.

بينما جاء الشمس فى المركز الثالث بنفس الرصيد، يليه سموحة رابعا برصيد 21 نقطة ثم سبورتنج خامسا بنفس الرصيد لفارق الأهداف.





ترتيب سيدات اليد 1





وتقام الجولة الثالثة عشرة الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من، الشمس مع سموحة والطيران مع سبورتنج و الأهلى مع 6 أكتوبر و البنك الأهلى مع الزمالك.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.