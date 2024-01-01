الأهلى فى قمة ترتيب دورى سيدات اليد.. والزمالك الوصيف

(MENAFN
- Youm7) يتصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى العمومى برصيد 36 نقطة حتى الآن بعد 12 جولة، فيما جاء الزمالك فى المركز الثانى برصيد 24 نقطة.
بينما جاء الشمس فى المركز الثالث بنفس الرصيد، يليه سموحة رابعا برصيد 21 نقطة ثم سبورتنج خامسا بنفس الرصيد لفارق الأهداف.
ترتيب سيدات اليد 1
وتقام الجولة الثالثة عشرة الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من، الشمس مع سموحة والطيران مع سبورتنج و الأهلى مع 6 أكتوبر و البنك الأهلى مع الزمالك.
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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