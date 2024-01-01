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اللهم عاما دون خيبة.. حارس الزمالك يستقبل العام الجديد بالدعاء

1/1/2024 4:26:24 AM
(MENAFN- Youm7) حرص محمد صبحى، حارس مرمى الفريق الأول بنادى الزمال
، على استقبال العام الجديد بالدعاء، وذلك عبر صفحته بموقع إنستجرام. ونشر حارس الزمالك دعاء استقبل به العام الجديد وكتب "اللهم عاما دون ذنب ودون فقد ودون خيبة، اللهم أياما مستبشرة بلا كسرة قلب ولا ضيق حال وفرحة يالله لم تكن فى الحسبان اللهم نسمات تهب على قلبى اللهم عام جديد وانت راض عنى اللهم قربك وعطفك اللهم رحمتك بى وبنفسى يالله".

على صعيد متصل، يعمل مسئولو الزمالك الفترة الجارية على حسم مصير الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى حارسى مرمى الفريق، من حيث تجديد عقدهما مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة الفريق إلى جهودهما فى المباريات والبطولات وينتهى عقد صبحى وعواد بنهاية الموسم الجارى، ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ فى يناير دون الرجوع إلى الزمالك.


محمد صبحى








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