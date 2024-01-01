اللهم عاما دون خيبة.. حارس الزمالك يستقبل العام الجديد بالدعاء

على صعيد متصل، يعمل مسئولو الزمالك الفترة الجارية على حسم مصير الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى حارسى مرمى الفريق، من حيث تجديد عقدهما مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة الفريق إلى جهودهما فى المباريات والبطولات وينتهى عقد صبحى وعواد بنهاية الموسم الجارى، ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ فى يناير دون الرجوع إلى الزمالك.

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