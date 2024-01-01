اللهم عاما دون خيبة.. حارس الزمالك يستقبل العام الجديد بالدعاء

(MENAFN
- Youm7) حرص محمد صبحى، حارس مرمى الفريق الأول بنادى الزمال
، على استقبال العام الجديد بالدعاء، وذلك عبر صفحته بموقع إنستجرام. ونشر حارس الزمالك دعاء استقبل به العام الجديد وكتب "اللهم عاما دون ذنب ودون فقد ودون خيبة، اللهم أياما مستبشرة بلا كسرة قلب ولا ضيق حال وفرحة يالله لم تكن فى الحسبان اللهم نسمات تهب على قلبى اللهم عام جديد وانت راض عنى اللهم قربك وعطفك اللهم رحمتك بى وبنفسى يالله".
على صعيد متصل، يعمل مسئولو الزمالك الفترة الجارية على حسم مصير الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى حارسى مرمى الفريق، من حيث تجديد عقدهما مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة الفريق إلى جهودهما فى المباريات والبطولات وينتهى عقد صبحى وعواد بنهاية الموسم الجارى، ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ فى يناير دون الرجوع إلى الزمالك.
محمد صبحى
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