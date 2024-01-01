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أحمد رفعت يرفض الراحة ويؤدى تدريبات بدنية استعداداً لكأس الرابطة

1/1/2024 4:26:24 AM
(MENAFN- Youm7) رفض أحمد رفع ، صانع ألعاب فريق مودرن فيوتشر، الحصول على راحة فى فترة التوقف الجارية، وأدى رفعت بعض التدريبات البدنية الانفرادية للحفاظ على لياقته، وذلك استعداداً لكأس الرابطة.





أحمد رفعت المصري



أحمد رفعت




ويستعد مودرن فيوتشر للمشاركة في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وكان ريكاردو فورموسينيو مدرب الفريق، قد منح اللاعبين راحة سلبية عقب انتهاء المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات.



وحقق مودرن فيوتشر المركز الثاني في كأس السوبر المكون من 4 فرق للمرة الأولى، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي وخسارة النهائي أمام الأهلي 4-2 في الوقت الإضافي.



وأوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة، نادي مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة، وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد الأول والثاني إلى دور الثمانية.



ومن المقرر أن يستهل مودرن فيوتشر مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الإتحاد السكندري، على أن يواجه سموحة في المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام بلدية المحلة، على أن يتم تحديد موعد وملاعب المبارايات لاحقاً، وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم 8 يناير وتنتهي قبل إنتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.



في سياق آخر، اقترب صلاح محسن مهاجم الأهلى من الانتقال إلى
مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب موافقة الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة السويسرى كولر على رحيله، ويأتي ذلك ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى، حيث يتم حاليا الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة والإعلان عنها.












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