محمد حمص بطل رأسية الفراعنة أمام إيطاليا يحتفل بعيد ميلاده الـ45

MENAFN - Youm7) يحتفل محمد حمص، قائد الاسماعيلىومنتخب مصر السابق اليوم، الاثنين، بعيد ميلاده الـ45، وهو أحد الأساطير فى تاريخ قلعة الدراويش، حيث ظل بين جدران النادى منذ أن كان ناشئاً وحتى بات قائدا للفريق، كما أنه يعد من أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز خط الوسط بالإسماعيلى ومنتخب مصر فى السنوات الأخيرة.

اسمه محمد سليمان حمزة ويلقب بـ"محمد حمص" من مواليد 1 يناير عام 1979 وطالت مسيرته الكروية برفقة فريق الاسماعيلى، ولم يلعب كثيراً للمنتخب المصرى بشكلٍ أساسى وأمضى مسيرته الدولية بشكلٍ احتياطى.

بدأ محمد حمص مسيرته الكروية فى عام 1997 ولعب فى صفوف الإسماعيلى وحمل الرقم وحصل على شارت الكابتن فى إحدى الفترات، وبقى فى صفوف "الدراويش" لمدة 16 عاما، أى حتى عام 2014 ورحل بعدها بسبب عدم رفض منحه المستحقات المالية الخاصة به، ومن ثم فى صفوف وادى دجلة لعام واحد فقط لكنه لم يشارك كثيراً.

وعلى مستوى المنتخب المصرى فلم يشارك محمد حمص سوى فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2008 التى أقيمت فى غانا وتوج "الفراعنة" بها، لكنه ظل احتياطياً طيلة المباريات.

أفضل فترة فى مسيرته الدولية كانت فى كأس القارات 2009 التى استضافتها جنوب أفريقيا، وخاض مباراة إيطاليا وسجل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 40 من رأسية مميزة وحصل على رجل المباراة فيها.

قائد الدراويش التاريخى وأحد أعظم وأفضل من ارتدوا قميص النادى الإسماعيلى منذ عام 1924،

حقق 3 بطولات بالقميص الأصفر "كأس مصر 97، كأس مصر 2000، الدورى العام 2002" ووصيف كأس السوبر المصرى والبطولة العربية.

وفى 30 يوليو 2015 قرر محمد حمص اعتزال كرة القدم بشكلٍ نهائى، ليتجه للتدريب وعمل مدرباً مساعداً فى الإسماعيلى قبل أن يعتذر عن استكمال المهمة.