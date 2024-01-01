حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 1 (كونا) -- الأول من يناير

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1912 - الطب النسائي في الكويت يبدأ عمله مع قدوم الطبيبة اليانور كالفرلي (خاتون حليمة) حين مارست عملها في مستشفى الإرسالية الأمريكية مما أكسبها شهرة وقبولا لدى النساء.

1955 - الكويت تبدأ تطبيق أنظمة المعاشات التقاعدية ضمن نظام التوظيف والتقاعد في الحكومة.

1956 - دائرة المطبوعات والنشر تصدر كتابا إعلاميا يعد الأول من نوعه في الكويت تحت اسم (سجل الكويت اليوم) يحتوي على معلومات كثيرة عن تاريخ الكويت واقتصادها ومجتمعها ودوائرها الحكومية.

1973 - الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) تصبح مملوكة بالكامل لشركة البترول الوطنية الكويتية وتعمل (كافكو) على تزويد السوق المحلية باحتياجاتها من وقود الطائرات.

1975 - البطاقة التموينية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة تدخل حيز التنفيذ كونها إحدى الوسائل الفعالة لتحقيق هدف الأمن الغذائي للمواطنين.

1975 - العدد الأول من مجلة (دراسات الخليج والجزيرة العربية) يصدر عن جامعة الكويت وهي مجلة فصلية علمية تعنى بشؤون الخليج والجزيرة العربية.

1978 - العدد الأول من سلسلة (عالم المعرفة) يصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وهي سلسلة كتب ثقافية تهدف إلى تزويد القارئ بمختلف مجالات العلوم والمعرفة.

1983 - شركة تعبئة مياه الروضتين تبدأ إنتاجها من حقل الروضتين بطاقة إنتاجية تبلغ 170 ألف لتر يوميا من المياه المعدنية الطبيعية ويعود تاريخ تأسيس الشركة إلى عام 1981 برأسمال يبلغ مليون و375 ألف دينار كويتي.

1991 - إذاعة الكويت تبدأ إرسالها من القاهرة إبان الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت وتبث برامجها على إحدى موجات إذاعة صوت العرب المصرية بمعدل ثلاث ساعات يوميا زيدت إلى خمس ساعات مع بدء العمليات القتالية ضد قوات الاحتلال العراقي.

1995 - قانون نظام التأمين التكميلي التابع لقانون التقاعد يدخل حيز التنفيذ والذي يعمل على تغطية عناصر المرتب الشهري للموظف التي لا تدخل ضمن التأمين الأساسي ويقرر عنها معاشا يضاف إلى المعاش التقاعدي.

2005 - الكويت تلغي الرسوم الجمركية المطبقة على السلع المستوردة من 16 دولة عربية بشرط التزامها بقواعد المنشأ تنفيذا لاتفاقية التجارة الحرة العربية.

2006 - التأمين الإلزامي على الخليجيين العاملين في الكويت لدى القطاع الحكومي أو الأهلي أو النفطي يدخل حيز التنفيذ وذلك تطبيقا لأحكام القانون الخاص بالتأمين على الخليجيين العاملين في دول خليجية غير دولهم.

2018 - الكويت تتولى عضوية غير دائمة في مجلس الأمن لمدة عامين خلفا لمصر في تمثيل المجموعة العربية في إحدى أهم مؤسسات منظمة الأمم المتحدة للمساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. (النهاية)