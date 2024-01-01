حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 1 (كونا) -- الأول من يناير
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1912 - الطب النسائي في الكويت يبدأ عمله مع قدوم الطبيبة اليانور كالفرلي (خاتون حليمة) حين مارست عملها في مستشفى الإرسالية الأمريكية مما أكسبها شهرة وقبولا لدى النساء.
1955 - الكويت تبدأ تطبيق أنظمة المعاشات التقاعدية ضمن نظام التوظيف والتقاعد في الحكومة.
1956 - دائرة المطبوعات والنشر تصدر كتابا إعلاميا يعد الأول من نوعه في الكويت تحت اسم (سجل الكويت اليوم) يحتوي على معلومات كثيرة عن تاريخ الكويت واقتصادها ومجتمعها ودوائرها الحكومية.
1973 - الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) تصبح مملوكة بالكامل لشركة البترول الوطنية الكويتية وتعمل (كافكو) على تزويد السوق المحلية باحتياجاتها من وقود الطائرات.
1975 - البطاقة التموينية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة تدخل حيز التنفيذ كونها إحدى الوسائل الفعالة لتحقيق هدف الأمن الغذائي للمواطنين.
1975 - العدد الأول من مجلة (دراسات الخليج والجزيرة العربية) يصدر عن جامعة الكويت وهي مجلة فصلية علمية تعنى بشؤون الخليج والجزيرة العربية.
1978 - العدد الأول من سلسلة (عالم المعرفة) يصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وهي سلسلة كتب ثقافية تهدف إلى تزويد القارئ بمختلف مجالات العلوم والمعرفة.
1983 - شركة تعبئة مياه الروضتين تبدأ إنتاجها من حقل الروضتين بطاقة إنتاجية تبلغ 170 ألف لتر يوميا من المياه المعدنية الطبيعية ويعود تاريخ تأسيس الشركة إلى عام 1981 برأسمال يبلغ مليون و375 ألف دينار كويتي.
1991 - إذاعة الكويت تبدأ إرسالها من القاهرة إبان الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت وتبث برامجها على إحدى موجات إذاعة صوت العرب المصرية بمعدل ثلاث ساعات يوميا زيدت إلى خمس ساعات مع بدء العمليات القتالية ضد قوات الاحتلال العراقي.
1995 - قانون نظام التأمين التكميلي التابع لقانون التقاعد يدخل حيز التنفيذ والذي يعمل على تغطية عناصر المرتب الشهري للموظف التي لا تدخل ضمن التأمين الأساسي ويقرر عنها معاشا يضاف إلى المعاش التقاعدي.
2005 - الكويت تلغي الرسوم الجمركية المطبقة على السلع المستوردة من 16 دولة عربية بشرط التزامها بقواعد المنشأ تنفيذا لاتفاقية التجارة الحرة العربية.
2006 - التأمين الإلزامي على الخليجيين العاملين في الكويت لدى القطاع الحكومي أو الأهلي أو النفطي يدخل حيز التنفيذ وذلك تطبيقا لأحكام القانون الخاص بالتأمين على الخليجيين العاملين في دول خليجية غير دولهم.
2018 - الكويت تتولى عضوية غير دائمة في مجلس الأمن لمدة عامين خلفا لمصر في تمثيل المجموعة العربية في إحدى أهم مؤسسات منظمة الأمم المتحدة للمساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. (النهاية)
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