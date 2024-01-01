سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان بالعيد الوطني لبلاده

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان بالعيد الوطني لبلاده
التاريخ
1/1/2024 4:26:21 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 1 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. (النهاية) خ د ع
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