جيش الإحتلال: 29 جندياً قتلوا خلال الحرب إما بنيران صديقة أو حوادث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الثاني (بترا)-نشر جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن 29 جندياً قتلوا إما بنيران صديقة أو حوادث عملياتية منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة.
ووفقا للجيش فإن 18 جندياً قتلوا في عمليات إطلاق نار ثنائية، وقُتل جنديان في عمليتي إطلاق نار استثنائيتين (رصاصة طائشة)، وقتُل 9 جنود في حوادث متفرقة ،بالإضافة إلى ذلك، قتُل 4 جنود منذ اندلاع الحرب في حوادث عمليات وحوادث إطلاق نار ثنائية على الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية.
وبلغ المجموع 33 جندياً قُتلوا في أحداث ليس بنيران المقاومة.
ولا تشمل الأرقام أحداث 7 تشرين الأول الماضي التي لم يتم التحقيق فيها بعد.
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
01/01/2024 10:41:39
MENAFN01012024000117011021ID1107673592
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