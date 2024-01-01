Monday, 01 January 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الإحتلال: 29 جندياً قتلوا خلال الحرب إما بنيران صديقة أو حوادث

1/1/2024 4:26:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني (بترا)-نشر جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن 29 جندياً قتلوا إما بنيران صديقة أو حوادث عملياتية منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة.
ووفقا للجيش فإن 18 جندياً قتلوا في عمليات إطلاق نار ثنائية، وقُتل جنديان في عمليتي إطلاق نار استثنائيتين (رصاصة طائشة)، وقتُل 9 جنود في حوادث متفرقة ،بالإضافة إلى ذلك، قتُل 4 جنود منذ اندلاع الحرب في حوادث عمليات وحوادث إطلاق نار ثنائية على الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية.
وبلغ المجموع 33 جندياً قُتلوا في أحداث ليس بنيران المقاومة.
ولا تشمل الأرقام أحداث 7 تشرين الأول الماضي التي لم يتم التحقيق فيها بعد.
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
01/01/2024 10:41:39

MENAFN01012024000117011021ID1107673592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث