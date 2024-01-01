جيش الإحتلال: 29 جندياً قتلوا خلال الحرب إما بنيران صديقة أو حوادث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني (بترا)-نشر جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن 29 جندياً قتلوا إما بنيران صديقة أو حوادث عملياتية منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة.

ووفقا للجيش فإن 18 جندياً قتلوا في عمليات إطلاق نار ثنائية، وقُتل جنديان في عمليتي إطلاق نار استثنائيتين (رصاصة طائشة)، وقتُل 9 جنود في حوادث متفرقة ،بالإضافة إلى ذلك، قتُل 4 جنود منذ اندلاع الحرب في حوادث عمليات وحوادث إطلاق نار ثنائية على الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية.

وبلغ المجموع 33 جندياً قُتلوا في أحداث ليس بنيران المقاومة.

ولا تشمل الأرقام أحداث 7 تشرين الأول الماضي التي لم يتم التحقيق فيها بعد.

--(بترا)

رصد/ي أ/ح أ

01/01/2024 10:41:39