العقبة تستقبل العام الجديد بوقفة تضامنية مع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة الأول من كانون الثاني (بترا)-إستقبلت مدينة العقبة العام الجديد 2024 بوقفة تضامنية صامتة نظمها مهندسو فرع العقبة لنقابة المهندسين الأردنيين بمشاركة فعاليات أهلية، نصرة للاهل في قطاع غزة والضفة الغربية وتنديداً بالعدوان الظالم على القطاع.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات باللغة العربية والإنجليزية تدين العدوان وتطالب بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني حجراً وبشراً، مطالبين بضرورة المزيد من الدعم الإنساني والاغاثي للأهل في غزة.

وتاتي هذه الوقفة ضمن فعاليات مستمرة منذ بدء العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية ،مثمنين الموقف الشعبي والرسمي الداعم والمنادي بضرورة وقف الحرب .

--(بترا)

ا م/م ق/ح أ

01/01/2024 10:33:37