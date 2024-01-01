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صدور قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني

1/1/2024 4:26:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني (بترا)- صدر في الجريدة الرسمية أخيراً قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره .
وبحسب القانون تعدل المادة 2 من القانون الأصلي بإضافة عبارة (طبيعي أو معنوي) بعد كلمة شخص الواردة في المعنى المخصص لتعريف المهنة الوارد فيها .
و يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي "تسري أحكام هذا القانون على المهن والمحلات التي يقرر الوزير شمولها بأحكامه" .
--(بترا)
ع ف/م ق/ح أ
01/01/2024 10:30:40

MENAFN01012024000117011021ID1107673588

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