صدور قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الثاني (بترا)- صدر في الجريدة الرسمية أخيراً قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره .
وبحسب القانون تعدل المادة 2 من القانون الأصلي بإضافة عبارة (طبيعي أو معنوي) بعد كلمة شخص الواردة في المعنى المخصص لتعريف المهنة الوارد فيها .
و يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي "تسري أحكام هذا القانون على المهن والمحلات التي يقرر الوزير شمولها بأحكامه" .
--(بترا)
ع ف/م ق/ح أ
01/01/2024 10:30:40
MENAFN01012024000117011021ID1107673588
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