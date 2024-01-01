فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر كانون الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من كانون الثاني(بترا)- تتولى فرنسا اعتباراً من اليوم الأثنين، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر كانون الثاني خلفاً للأكوادور.

ويعقد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولا دي ريفيير، مؤتمراً صحفياً مساء غد الثلاثاء، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي : الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والاكوادور.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة، والجمعية العامة، ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

--(بترا)

م د/م ق/ح أ

01/01/2024 09:35:13