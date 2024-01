ماريا كارى أحلى بعد الانفصال بعد ظهورها الأخير فى أكثر من مناسبة.. صور

MENAFN - Youm7) يبدو أن ماريا كاريصارت أحلى وأجمل بعد الانفصال، وهو ما ظهر جليًا خلال ظهورها المتكرر الأخير في أكثر من مناسبة خلال شهر ديسمبر منذ أن تم الإعلان عن الانفصال، سيطر عليها الابتسامة ولوكات جديدة ظهرت فيها بعدما أقدمت على تغيير قصة شعرها في إشارة منها لأنها لا تهتم بأخبار الانفصال وتعيش سعيدة بمفردها.

ماريا كارى

ماريا كاري التى تقضى

حالياً وقتها فى اسبن، سبق والتقطت عدسات المصورين عدة صور وهى تسير بإطلالة مميزة خلال رحلتها السنوية التي تحتفل فيها بعيد الميلاد إلى أسبن، وذلك بعدما انفصلت عن صديقها السابق بريان تاناكا.

ماريا كارى فى صورة أخرى

يذكر أن ماريا كارى بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 واستطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من اهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، وأصبحت ذات شعبية جارفة ولديها عشاق من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز الأغنيات التى قدمتها ماريا كارى: "all i want for christmas is you" و"we belong together" و"obsessed" و"one sweet day"، وغيرها.

ماريا كارى