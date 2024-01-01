ماريا كارى أحلى بعد الانفصال بعد ظهورها الأخير فى أكثر من مناسبة.. صور

MENAFN - Youm7) يبدو أن ماريا كاريصارت أحلى وأجمل بعد الانفصال، وهو ما ظهر جليًا خلال ظهورها المتكرر الأخير في أكثر من مناسبة خلال شهر ديسمبر منذ أن تم الإعلان عن الانفصال، سيطر عليها الابتسامة ولوكات جديدة ظهرت فيها بعدما أقدمت على تغيير قصة شعرها في إشارة منها لأنها لا تهتم بأخبار الانفصال وتعيش سعيدة بمفردها.

ماريا كارى

ماريا كاري التى تقضى

حالياً وقتها فى اسبن، سبق والتقطت عدسات المصورين عدة صور وهى تسير بإطلالة مميزة خلال رحلتها السنوية التي تحتفل فيها بعيد الميلاد إلى أسبن، وذلك بعدما انفصلت عن صديقها السابق بريان تاناكا.

ماريا كارى فى صورة أخرى

يذكر أن ماريا كارى بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 واستطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من اهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، وأصبحت ذات شعبية جارفة ولديها عشاق من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز الأغنيات التى قدمتها ماريا كارى: "all i want for christmas is you" و"we belong together" و"obsessed" و"one sweet day"، وغيرها.

ماريا كارى