إسعاد يونس تحتفل بطرح فيلمها عصابة عظيمة فى عرض خاص يوم الجمعة

MENAFN - Youm7) يحتفل أبطال فيلم "عصابة عظيمة" بالعرض الخاص للعمل يوم الجمعة المقبل في إحدى سينمات مدينتي، ومن المقرر حضور أبطاله منهم الفنانة اسعاد يونس ومحمد محمود وكريم عفيفي.

وتستقبل دور العرض السينمائية فيلم "عصابة عظيمة" يوم الخميس المقبل الموافق 4 يناير الجارى، حيث تعود اسعاد يونس بهذا الفيلم إلى السينما بقوة بعد غياب، وبدأت الشركة المنتجة خلال الأيام الماضية حملات دعائية وتشويقية خاصة بالفيلم، فضلا عن طرح بوسترات فردية لأبطال العمل.

وظهر خلال البوسترات الفردية لكل من: إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رانا رئيس، فرح الزاهد، عنبة، الطفلة لوسيندا سليمان.

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول،

وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبياري، وإخراج ائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتي يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.



