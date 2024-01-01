إسعاد يونس تحتفل بطرح فيلمها عصابة عظيمة فى عرض خاص يوم الجمعة

(MENAFN
- Youm7) يحتفل أبطال فيلم "عصابة عظيمة" بالعرض الخاص للعمل يوم الجمعة المقبل في إحدى سينمات مدينتي، ومن المقرر حضور أبطاله منهم الفنانة اسعاد يونس ومحمد محمود وكريم عفيفي.
وتستقبل دور العرض السينمائية فيلم "عصابة عظيمة" يوم الخميس المقبل الموافق 4 يناير الجارى، حيث تعود اسعاد يونس بهذا الفيلم إلى السينما بقوة بعد غياب، وبدأت الشركة المنتجة خلال الأيام الماضية حملات دعائية وتشويقية خاصة بالفيلم، فضلا عن طرح بوسترات فردية لأبطال العمل.
وظهر خلال البوسترات الفردية لكل من: إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رانا رئيس، فرح الزاهد، عنبة، الطفلة لوسيندا سليمان.
فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول،
وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبياري، وإخراج ائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتي يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.
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