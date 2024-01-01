ذكرى إحسان عبد القدوس.. عبد الحليم حافظ وفاتن حمامة أبرز أبطال رواياته

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس الذى يعد أحد أهم الأدباء والكتاب في تاريخ مصر، لما له من قيمة كبيرة وبصمة في عالم الأدب انعكست على السينما والدراما المصرية التي حملت بصمته بأهم أعمالها.

من أبرز الروايات والأعمال المأخوذة عن إحسان عبد القدوس فيلم "الوسادة الخالية" الذى قدم بطولته عبد الحليم حافظ، وشاركته البطولة لبنى عبد العزيز ومن إخراج صلاح أبو سيف.

أيضًا فيلم "إمبراطورية ميم" بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وإخراج حسين كمال، والتي تدور أحداثه حول فاتن حمامة التي تجد نفسها أمام مسئولية كبيرة في تربية ابناءها الذين يكبروا ويضعوها أمام مفاهيم مختلفة عما تربت عليه.

أحد أهم الأعمال أيضًا فيلم "الراقصة والطبال" بطولة أحمد زكي ونبيلة عبيد، بعد ذلك يأتى فيلم "إبى فوق الشجرة" بطولة عبد الحليم حافظ ونادية لطفي وعماد حمدي، والذى أحدث ضجة كبيرة خلال فترة عرضه في السينما المصرية وحقق إيردات كبيرة

ربما لا يعلم كثيرون أيضًا أن فيلم "الراقصة والسياسي" الذى كتب السيناريو الخاص به وحيد حامد مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.

علاقة الأباء بأبناءهم لم تنحصر في أفلام مثل إمبراطورية ميم أو أبى فوق الشجرة، وإنما قدمها أيضاً في "لا تسألني من أنا" بطولة شادية، و"أنا حرة" بطولة لبنى عبد العزيز.

كما اشتهر إحسان عبد القدوس بأحد أهم أعمال الزعيم عادل إمام وهو فيلم "حتى لا يطير الدخان"، وبالنسبة لحرب أكتوبر فأشهر فيلم عنها مأخوذ عن كتاباته ممثلاً في فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" بطولة محمود ياسين ونجوى إبراهيم.



