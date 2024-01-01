مصطفى حدوتة يخرج من عباءة المهرجانات ويقدم أغنية يا قمر مع عمرو دياب

MENAFN - Youm7) يتعاون الشاعر مصطفى حدوتة في ألبوم عمرو دياب الجديد بأغنية "يا قمر" التي حققت نسبة استماع عالية، ومن ألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويأتى تعاون حدوتة مع الهضبة بعد تقديمه عددا من أغانى المهرجانات الناجحة في الفترة الأخيرة منها بنت الجيران لعمرو كمال وشاكوش، كما قدم أغانى للفنان محمد رمضان منها ملك السهر، وأغنية خمسة كل خميس، وعدد من الأغاني الأخرى، كما أنه مؤلف أغنية مخاصماك للفنانة نوال.

وكان عمرو دياب قد طرح على مدار الخميس الماضى 12 أغنية من ألبومه الجديد مكانك، وهي كالتالي:

"بيوحشنا" من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

"سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي توزيع أحمد إبراهيم.

"معرفش حد بالاسم ده" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.

"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

"مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم.

"يا قمر" كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم.

"لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

"الكلام ليك أنت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.

"ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.

"مابتغيبش" كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم.

"المعنويات مرتفعة" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.

وفور طرح أغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب تريند السوشيال ميديا خاصة موقع إكس، وموقع فيس بوك كما تصدر عمرو دياب وألبوم "مكانك" محرك البحث جوجل، كما تصدرت كلمات أغنية "يا قمر" من الألبوم تريند السوشيال ميديا، كأكثر أغنية بحث الجمهور عن كلماتها خلال الفترة الماضية.