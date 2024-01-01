دنيا سمير غانم فى عيد ميلادها.. المعنى الحقيقي للموهبة الشاملة

MENAFN - Youm7) تحتفل النجمة دنيا سمير غانم ، اليوم الاثنين، بعيد ميلادها فهى من مواليد الأول من يناير، وتعد دنيا من النجمات المميزات على الساحة الفنية وفنانة شاملة تغنى وتمثل وتقدم الاستعراضات، وورثت من والدها سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز مواهب عديدة جعلتها نجمة مميزة فى سماء الفن.

العام الماضى كان عاما سعيدا عليها، حققت خلاله عددا من النجاحات على المستوى الفني وقدمت مسلسل جت سليمة فى موسم رمضان الماضى، والذى فاز بجائزة أفضل مسلسل كوميدي فى مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة، كما تم تكريمها من المجلس القومى للمرأة عن دورها فى "جت سليمة".

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور قصة جت سليمة فى إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة فى أواخر العشرينيات من العمر، وهى صاحبة رقم قياسى فى قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل فى العديد من المغامرات الكوميدية.

إتقانها الغناء والتمثيل والاستعراض جعلها المرشح الأنسب لعودة الفوازير ورشحتها النجمة نيللى لذلك، أما على المستوى الإنسانى كانت النجمة دنيا سمير غانم حاضرة في كل جنازات النجوم اللذين رحلوا مثل والدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز.

وقدمت عدة مسلسلات ناجحة أبرزها الكبير أوي، ولهفة، وبدل الحدوتة تلاتة، وفي اللا لا لاند، وحققت نجاحًا جماهيرى منذ بداية مشوارها، وشاركت دنيا في بطولة عدة أفلام منها لا تراجع ولا استسلام، والفرح، و365 يوم سعادة، وكباريه، وتسليم أهالى.



