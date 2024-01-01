طريقة عمل المسقعة باللحم المفرومة.. لو عايزة أكلة بسيطة وتقليدية

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- Youm7) تعتبر المسقعة باللحمة المفرومة من أكثر أنواع الأكلات التي يفضلها الكثيرون وطريقتها بسيطة وسهلة لذا نستعرض فى هذا التقرير، طريقة عمل المسقعة باللحم المفرومة وفقا لما ذكره موقع eatingwell
المكونات
1 كيلو باذنجان رومى.
2/1 كيلو فلفل روم
أخضر.
2/1 كيلو لحم مفروم معصجة بالبصل.
4/1 كيلو طماطم.
2 حبة بصل.
2 ملعقة سمن.
ملح وفلفل أسود
زيت للقلي.
طريقة تحضير
قومى بتقشير الباذنجان لدوائر أو شرائح وضعيه فى الماء والملح حتى لا يتغير لونه.
قطعى الفلفل الأخضر لشرائح، وقطعى الطماطم إلى مكعبات صغيرة وضعيها جانباً.
خذى نصف كمية البصل وحمريها على النار مع ملعقة السمن وضيفى 4/1 كمية الفلفل الأخضر والتقليب مع البصل حتى يتغير لونه ثم ضيفى مكعبات الطماطم مع تقليبهم مع بعض وضيفى الملح والفلفل واتركى الصلصة "تتسبك".
صفى الباذنجان جيداً من الماء والملح واقلى الباذنجان فى الزيت الساخن مع التقليب حتى يحصل على لون ذهبى، وانقليه فى مصفاة حتى تتخلصى من الزيت الزائد.ثم اقلى الفلفل الأخضر.
قومى بإحضار قالب، ورصى طبقة من الباذنجان، ثم رصى فوقه طبقة من الفلفل، ثم طبقة من اللحم المفروم المعصج، وطبقة أخرى من الباذنجان والفلفل
مع إضافة الصلصة على الوجه ثم ادخلى القالب للفرن لمدة نصف ساعة.
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