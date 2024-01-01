طريقة عمل المسقعة باللحم المفرومة.. لو عايزة أكلة بسيطة وتقليدية

MENAFN - Youm7) تعتبر المسقعة باللحمة المفرومة من أكثر أنواع الأكلات التي يفضلها الكثيرون وطريقتها بسيطة وسهلة لذا نستعرض فى هذا التقرير، طريقة عمل المسقعة باللحم المفرومة وفقا لما ذكره موقع eatingwell





المكونات



1 كيلو باذنجان رومى.



2/1 كيلو فلفل روم

أخضر.

2/1 كيلو لحم مفروم معصجة بالبصل.



4/1 كيلو طماطم.



2 حبة بصل.



2 ملعقة سمن.

ملح وفلفل أسود

زيت للقلي.

طريقة تحضير

قومى بتقشير الباذنجان لدوائر أو شرائح وضعيه فى الماء والملح حتى لا يتغير لونه.

قطعى الفلفل الأخضر لشرائح، وقطعى الطماطم إلى مكعبات صغيرة وضعيها جانباً.

خذى نصف كمية البصل وحمريها على النار مع ملعقة السمن وضيفى 4/1 كمية الفلفل الأخضر والتقليب مع البصل حتى يتغير لونه ثم ضيفى مكعبات الطماطم مع تقليبهم مع بعض وضيفى الملح والفلفل واتركى الصلصة "تتسبك".

صفى الباذنجان جيداً من الماء والملح واقلى الباذنجان فى الزيت الساخن مع التقليب حتى يحصل على لون ذهبى، وانقليه فى مصفاة حتى تتخلصى من الزيت الزائد.ثم اقلى الفلفل الأخضر.

قومى بإحضار قالب، ورصى طبقة من الباذنجان، ثم رصى فوقه طبقة من الفلفل، ثم طبقة من اللحم المفروم المعصج، وطبقة أخرى من الباذنجان والفلفل

مع إضافة الصلصة على الوجه ثم ادخلى القالب للفرن لمدة نصف ساعة.