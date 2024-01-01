كيف يساعد فنجان القهوة على إصلاح العلاقة الزوجية؟.. استشارى علاقات تجيب

MENAFN - Youm7) القهوة لها فوائد عديدة لكن لن يخطر على بال البعض أن من ضمن فوائدها هو إعادة إصلاح العلاقات الزوجية، حيث أشارت إحدى الزوجات إلى إنها هي وزوجها كانا اتفقا على الإنفصال ولكن عندما تناولا القهوة معاً وتحدثا عن مشاكلهما التي تسببت في تفكيرهما بالانفصال، اكتشفا الثنائى الحل لهذه المشاكل وتراجعا عن الطلاق، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

وقالت خبيرة العلاقات أستون سيموندز، من بيرث، أستراليا، أن تخصيص خمس دقائق يوميًا خاصة في الصباح وتحديداً أثناء تناول القهوة، للتواصل مع شريك الحياة، تساعد على إعادة تقييم العلاقة وتقويتها حيث المقصود من هذه الجلسة هو الإنصات للطرف الآخر ومشاركته الحديث.

وأضافت: "أعتقد حقًا أن الفرق بين العلاقة الناجحة والعلاقة الفاشلة هو أن يتواصل الثنائى مع بعضهم البعض بانتظام، وليس فقط عندما يكون لديهم ما يكفي ويكونون مستعدين للتحقق..لم ينقذ هذا الامر زواجنا فحسب، بل غيّر علاقتنا تمامًا أيضًا."

وأشارت أستون إلى إنها منذ ذلك الحين وهى اعتادت هي وزوجها أن يتناولان القهوة معاً لمدة خمس دقائق بشكل يومى، حيث قالت :"إن أخذ استراحة لتناول القهوة لمدة خمس دقائق معًا هو أكثر بكثير من مجرد الكافيين - فهو جرعتنا اليومية من الاتصال والمحادثة العميقة وطريقة ممتعة للوصول إلى نفس الصفحة."

وفقا لعالمة النفس الدكتورة أودري تانج، هناك ثلاث مشكلات تهدم العلاقات الزوجية وتتسبب في عدم التواصل بين الزوجين وهى المتعلقة بالمال أو الأهداف طويلة المدى الخاصة بالمستقبل أو الشؤون العاطفية.

وأشارت إلى إنه يجب اتباع عدة نصائح لتقوية التواصل بين الزوجين، وهى أخذ خطوة إلى الوراء مع تحديد ماذا يرغب كلا الزوجين ومايريدان التحدث عنه وما يشعران به وما يمكن أيضاً تغييره.

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