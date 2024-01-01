كيف يساعد فنجان القهوة على إصلاح العلاقة الزوجية؟.. استشارى علاقات تجيب

(MENAFN
- Youm7) القهوة لها فوائد عديدة لكن لن يخطر على بال البعض أن من ضمن فوائدها هو إعادة إصلاح العلاقات الزوجية، حيث أشارت إحدى الزوجات إلى إنها هي وزوجها كانا اتفقا على الإنفصال ولكن عندما تناولا القهوة معاً وتحدثا عن مشاكلهما التي تسببت في تفكيرهما بالانفصال، اكتشفا الثنائى الحل لهذه المشاكل وتراجعا عن الطلاق، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
وقالت خبيرة العلاقات أستون سيموندز، من بيرث، أستراليا، أن تخصيص خمس دقائق يوميًا خاصة في الصباح وتحديداً أثناء تناول القهوة، للتواصل مع شريك الحياة، تساعد على إعادة تقييم العلاقة وتقويتها حيث المقصود من هذه الجلسة هو الإنصات للطرف الآخر ومشاركته الحديث.
وأضافت: "أعتقد حقًا أن الفرق بين العلاقة الناجحة والعلاقة الفاشلة هو أن يتواصل الثنائى مع بعضهم البعض بانتظام، وليس فقط عندما يكون لديهم ما يكفي ويكونون مستعدين للتحقق..لم ينقذ هذا الامر زواجنا فحسب، بل غيّر علاقتنا تمامًا أيضًا."
وأشارت أستون إلى إنها منذ ذلك الحين وهى اعتادت هي وزوجها أن يتناولان القهوة معاً لمدة خمس دقائق بشكل يومى، حيث قالت :"إن أخذ استراحة لتناول القهوة لمدة خمس دقائق معًا هو أكثر بكثير من مجرد الكافيين - فهو جرعتنا اليومية من الاتصال والمحادثة العميقة وطريقة ممتعة للوصول إلى نفس الصفحة."
وفقا لعالمة النفس الدكتورة أودري تانج، هناك ثلاث مشكلات تهدم العلاقات الزوجية وتتسبب في عدم التواصل بين الزوجين وهى المتعلقة بالمال أو الأهداف طويلة المدى الخاصة بالمستقبل أو الشؤون العاطفية.
وأشارت إلى إنه يجب اتباع عدة نصائح لتقوية التواصل بين الزوجين، وهى أخذ خطوة إلى الوراء مع تحديد ماذا يرغب كلا الزوجين ومايريدان التحدث عنه وما يشعران به وما يمكن أيضاً تغييره.
قهوة
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