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تنمية المشروعات: ندعم مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة فى كبرى المعارض الدولية

1/1/2024 4:26:00 AM
(MENAFN- Youm7) أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومن بينها الخدمات الخاصة بتسويق منتجات تلك المشروعات وتسهيل مشاركة أصحابها في كبرى المعارض الدولية، بما يسهم في فتح آفاق تسويقية لتلك المشروعات في الخارج وتعزيز قدرتها على التصدير.



وجاء تصريح رحمي على هامش مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 3 معارض دولية أقيمت خلال شهر ديسمبر الماضي في مملكة البحرين ودولة السنغال ودولة توجو.



وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن الجهاز يعمل على إتاحة عدد متنوع من خدمات الدعم الفني والتسويقي للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتسويق منتجاتها من خلال تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة في مختلف المعارض لتيسير البيع المباشر أو إجراء التعاقدات وأضاف أن مشاركة أصحاب المشروعات في المحافل الدولية تأتي في إطار مساهمة الجهاز في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات المصرية والمساهمة في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والأفريقية وزيادة حجم التبادل التجاري مع تلك البلدان باعتبارها أسواقا واعدة أمام المنتجات المصرية.



وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه يتم التركيز على تسويق منتجات المشروعات الصغيرة المصرية بشكل عام خاصة المنتجات التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة ومنتجات مشروعات الحرف اليدوية والتراثية والتي تجد رواجا كبيرا في الأسواق العربية والأفريقية.



وشارك جهاز تنمية المشروعات في الجناح المصري بمعرض مهرجان الخريف الدولي بمملكة البحرين ومعرض داكار الدولي بدولة السنغال كما شارك في معرض لومي الدولي بدولة توجو، وتنوعت منتجات العارضين وشملت المنتجات اليدوية والمفروشات والأواني المنزلية ومستحضرات التجميل والاكسسوارات.












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