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جهاز مدينة بدر يُزيل شدة خشبية ومخالفة بناء بقطعتى أرض سكنيتين.. ويتحفظ على معدات

1/1/2024 4:25:57 AM
(MENAFN- Youm7) صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، بأنه تم إزالة شدة خشبية بغرض صب غرف السطح بكامل المسطح والتحفظ على معدات بالقطعة رقم 26 منطقة 6 بالحي المتميز2، وإزالة مباني ردود مخالفة بالقطعة رقم 343 إبني بيتك قطاع ج بالحي الرابع، وتم التحفظ على جزء من المواد المستخدمة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن إزالة المخالفات تمت تحت إشراف المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز، وبمعرفة إدارة الأحياء والأمن، وتم التحفظ على جميع الإشغالات، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة.
وأكد المهندس رضوان عبد الرشيد، أنه يتم تنفيذ هذه الحملات بصفة مستمرة داخل المدينة، للقضاء على أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.



















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