رسائل جوستاف فلوبير.. استكشاف رائع لفن الرواية

MENAFN - Youm7) لم يكن جوستاف فلوبير روائيًا عظيمًا فحسب، وأحد مخترعي الرواية الحديثة، بل كان كاتب رسائل عظيم، يكتب رسائل تعد من بين أمور أخرى استكشافًا رائعًا لفن الرواية.

رسائل جوستاف فلوبير: 1830- "1880 هو الكتاب الذى جمع فيه فرانسيس ستيجمولر مراسلات الكاتب، ليضيف إليه جسرًا للسيرة الذاتية وتعليقات سريعة.



"إذا كان هناك بند واحد من الإيمان يهيمن على عقيدة مراسلات جوستاف فلوبير فهو أن الفن لا يعني تقديم "إجابات" ولذا تعتبر "رسائل جوستاف فلوبير" في المقام الأول سجلا للأسئلة الشخصية والسياسية والفنية، التي ناضل معها فلوبير طوال حياته.

تظهر الرسائل تدفقات فلوبير الشبابية والحسية إلى عشيقته الشاعرة لويز كوليه، وتساؤلاته عن تقدمه في السن، وهو لا يزال غير معروف، في الثلاثينيات من عمره، يكافح لكتابة مدام بوفاري.

ووفقا لما تظهره الرسائل فعندما كان جوستاف فلوبير ينظر إلى أعماله المبكرة يشعر بانعدما اليقين لذا فقد ذكر فى رسائله فى دليلا قاطعا على الأسئلة التى شكلت محور حياته وإحساسه بالشك حول أعماله: "كيف أهنئ نفسي على البصيرة التي لم أحققها".

مراسلات فلوبير مع العائلة والأصدقاء تصف رحلته إلى مصر التي غيرت حياته، وتبادلات مع بودلير، والناقد المؤثر سانت بوف، وجي دي موباسان، تلميذه الشاب، بالإضافة إلى الرسائل التي أرسلت ذهابًا وإيابًا بينه وبين المقرب الكبير من حياته اللاحقة، جورج صاند.

ويعد كتاب ستيجمولر، المعروف بأنه كتاب كلاسيكي في حد ذاته، قصة حياة رائعة لفلوبير بكلماته الخاصة وقد صدر الكتاب في الأصل في مجلدين، ويظهر هنا لأول مرة تحت غلاف واحد"