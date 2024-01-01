آثار مصر.. كل شيء عن مسجد أحمد كتخدا العزب فى القلعة

MENAFN - Youm7) يعتبر مسجد أحمد كتخدا العزب واحدا من الآثار التى تعود إلى العصر العثماني ويقع بحي الخليفة بالقاهرة وقد أنشأه الأمير العثماني أحمد كتخدا العزب، وذلك عام 1109هـ/ 1697م، ويقع داخل قلعة صلاح الدين (قلعة الجبل) بحي الخليفة بمدينة القاهرة، وتتقدم المسجد من الجهة الشمالية الشرقية زيادة (حرم) تتكون من رواق به محراب؛ ويغطيه سقف خشبي، وللمسجد مدخلان أحدهما رئيسي بالجهة الشمالية الشرقية والآخر فرعي بالجهة الشمالية الغربية.

وقد ظهر على خريطة الحملة الفرنسية باسم مسجد العزب ويتقدم الجامع من الناحية الشمالية الشرقية رواق بسقف من الخشب بصدره محراب صغير والجامع كائن داخل قلعة صلاح الدين "قلعة الجبل" ويتبع منطقة آثار القلعة.

وتجرى أعمال ترميم قلعة صلاح الدين حيث يتم ترميم برج الرملة، أحد أبراج القلعة، الذى يرجع تاريخه إلى عصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وهو على هيئة ثلاثة أرباع دائرة ويتكون من طابقين وسطح كشف سماوي. كل طابق يتكون من قاعدة يتعامد عليها ثلاثة أذرع بكل ذراع مزغل. وقد تم توسعة البرج في عصر السلطان العادل الأيوبي بحيث تحولت المزاغل إلى فتحات أبواب تفضي إلى حجرات مستطيلة مغطاه بأقبية وتنتهى كل حجرة بفتحة مزغل.أما برج الحداد فهو من أضخم أبراج القلعة على هيئة ثلاثة أرباع دائرة، وكان في الأصل برج نصف دائرة من أبراج صلاح الدين، وتمت عليه إضافات في عصر السلطان العادل الأيوبي حتى أخذ هذا الشكل. وهو عبارة عن قاعدة متعامدة الأضلاع بوسطها درقاعة مغطاه بقبو متقاطع لها ثلاثة أذرع ذات تنتهى بفتحات مزغليه ثم تحول مزغلين إلى بابين يؤديان إلى ممر على هيئة نصف دائرة مغطى بأقبية متقاطعة. ودور قاعة الطابق العلوي مثمنة المسقط.