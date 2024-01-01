آثار مصر.. كل شيء عن مسجد أحمد كتخدا العزب فى القلعة

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- Youm7) يعتبر مسجد أحمد كتخدا العزب واحدا من الآثار التى تعود إلى العصر العثماني ويقع بحي الخليفة بالقاهرة وقد أنشأه الأمير العثماني أحمد كتخدا العزب، وذلك عام 1109هـ/ 1697م، ويقع داخل قلعة صلاح الدين (قلعة الجبل) بحي الخليفة بمدينة القاهرة، وتتقدم المسجد من الجهة الشمالية الشرقية زيادة (حرم) تتكون من رواق به محراب؛ ويغطيه سقف خشبي، وللمسجد مدخلان أحدهما رئيسي بالجهة الشمالية الشرقية والآخر فرعي بالجهة الشمالية الغربية.
وقد ظهر على خريطة الحملة الفرنسية باسم مسجد العزب ويتقدم الجامع من الناحية الشمالية الشرقية رواق بسقف من الخشب بصدره محراب صغير والجامع كائن داخل قلعة صلاح الدين "قلعة الجبل" ويتبع منطقة آثار القلعة.
وتجرى أعمال ترميم قلعة صلاح الدين حيث يتم ترميم برج الرملة، أحد أبراج القلعة، الذى يرجع تاريخه إلى عصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وهو على هيئة ثلاثة أرباع دائرة ويتكون من طابقين وسطح كشف سماوي. كل طابق يتكون من قاعدة يتعامد عليها ثلاثة أذرع بكل ذراع مزغل. وقد تم توسعة البرج في عصر السلطان العادل الأيوبي بحيث تحولت المزاغل إلى فتحات أبواب تفضي إلى حجرات مستطيلة مغطاه بأقبية وتنتهى كل حجرة بفتحة مزغل.
أما برج الحداد فهو من أضخم أبراج القلعة على هيئة ثلاثة أرباع دائرة، وكان في الأصل برج نصف دائرة من أبراج صلاح الدين، وتمت عليه إضافات في عصر السلطان العادل الأيوبي حتى أخذ هذا الشكل. وهو عبارة عن قاعدة متعامدة الأضلاع بوسطها درقاعة مغطاه بقبو متقاطع لها ثلاثة أذرع ذات تنتهى بفتحات مزغليه ثم تحول مزغلين إلى بابين يؤديان إلى ممر على هيئة نصف دائرة مغطى بأقبية متقاطعة. ودور قاعة الطابق العلوي مثمنة المسقط.
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