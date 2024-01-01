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ماذا يقرأ الغرب؟.. تعرف على الروايات الأكثر مبيعًا فى قائمة نيويورك تايمز

1/1/2024 4:25:53 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الروايات الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وخلال السطور المقبلة نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.

رواية "الجناح الرابع"

جاءت فى المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، وهى رواية خيالية تدور حول فيوليت سورينجيل التى تسعى لأن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.


رواية الجناح الرابع

رواية "لهب الحديد"

جاءت فى المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز رواية "لهب الحديد" بواسطة ريبيكا ياروس،
وتدور أحداث الرواية حول امراة يطلب منها خيانة الرجل الذي تحبه.



رواية لهب الحديد

متجر بقالة السماء والأرض

جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز رواية متجر بقالة السماء والأرض بواسطة جيمس ماكبرايد، وفيها تظهر الأسرار التي يحتفظ بها سكان أحد الأحياء المتهدمة إلى الحياة عندما يتم العثور على هيكل عظمي في قاع البئر.


متجر بقالة السماء والأرض


رواية "تبادل"

جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز رواية "تبادل" بواسطة جون جريشام، وتدور حول "ميتش ماكدير" الذى يصبح شريكًا فى أكبر شركة محاماة فى العالم، ثم يتعرض لمؤامرة شريرة.


رواية تبادل


رواية "كاسحة الجليد"

جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز رواية كاسحة الجليد بواسطة هانا جريس، وتدور حول أناستازيا التى تحتاج إلى مساعدة قائد فريق الهوكي الجامعي للانضمام إلى فريق التزلج على الجليد الأولمبي.




رواية كاسحة الجليد








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