ماذا يقرأ الغرب؟.. تعرف على الروايات الأكثر مبيعًا فى قائمة نيويورك تايمز

(MENAFN
- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الروايات الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وخلال السطور المقبلة نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.
رواية "الجناح الرابع"
جاءت فى المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، وهى رواية خيالية تدور حول فيوليت سورينجيل التى تسعى لأن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.
رواية الجناح الرابع
رواية "لهب الحديد"
جاءت فى المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز رواية "لهب الحديد" بواسطة ريبيكا ياروس،
وتدور أحداث الرواية حول امراة يطلب منها خيانة الرجل الذي تحبه.
رواية لهب الحديد
متجر بقالة السماء والأرض
جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز رواية متجر بقالة السماء والأرض بواسطة جيمس ماكبرايد، وفيها تظهر الأسرار التي يحتفظ بها سكان أحد الأحياء المتهدمة إلى الحياة عندما يتم العثور على هيكل عظمي في قاع البئر.
متجر بقالة السماء والأرض
رواية "تبادل"
جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز رواية "تبادل" بواسطة جون جريشام، وتدور حول "ميتش ماكدير" الذى يصبح شريكًا فى أكبر شركة محاماة فى العالم، ثم يتعرض لمؤامرة شريرة.
رواية تبادل
رواية "كاسحة الجليد"
جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز رواية كاسحة الجليد بواسطة هانا جريس، وتدور حول أناستازيا التى تحتاج إلى مساعدة قائد فريق الهوكي الجامعي للانضمام إلى فريق التزلج على الجليد الأولمبي.
رواية كاسحة الجليد
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