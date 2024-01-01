جون فوس الفائز بجائزة نوبل للآداب يصف مشهدا مميتا من الطفولة غير حياته

MENAFN - Youm7) بدأ الحديث عن الكاتب النرويجيجون فوس "يون فوسه" باعتباره مرشحاً لجائزة نوبل، منذ عشر سنوات ورغم أنه لم يحصل على الجائزة إلا بعد عقد آخر من الزمن وبحلول وقت الإعلان عن فوزه بالجائزة المرموقة عالميا، فإنه فى هذه النقطة كان قد أكمل منذ فترة طويلة سلسلة"Septology"، وهي رواية متعددة الأجزاء، رومانسية في نقاط، ووجودية في نقاط أخرى، حيث الشخصية الرئيسية، الرسام Asle، تسترجع تجارب تشبه بشكل ملحوظ بعض التجارب الشخصية لجون فوس ومنها تجربة مواجهة الكاتب الحائز على نوبل الموت فى مرحلة الطفولة.

عند نقطة ما، على عتبة باب رواية، والتي وصفتها لجنة نوبل بأنها "عمل عظيم" لفوس، يتذكر أسلي حادثة طفولته حيث انزلق في فناء المزرعة وجرح أحد الشرايين، ثم سال الدم بطبيعة الحال، ويصف آسلى الحادثة، التي وجد فيها نفسه محاطًا بـ "غبار أصفر لامع وشفاف وهو ليس خائفًا، قائلا إنه شعر بشيء يشبه السعادة"، وهذا الوصف هو ما ينطبق على تجربة حقيقية عاشها الكاتب النرويجي وفقا لنيويورك تايمز.

ولكنه بعد ذلك فى الرواية توقف عن تصوير المشهد مما يصف مشاعر كاتب سيبتولوجي حيث جاء على لسان بطل الرواية أسلى إنه لا يستطيع التفكير في تلك اللحظة بعد الآن مضيفا: "من الأفضل أن أضعها في خيالي قدر استطاعتي."

وظل جون فوس نجمًا لعقود من الزمن فى أوروبا، ليس بسبب رواياته بقدر ما لمع بسبب مسرحياته، التي قورنت بمسرحيات صامويل بيكيت وهنريك إبسن وتم عرضها في بعض المسارح المرموقة.