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تعرف على أبرز إصدارات القومي للترجمة خلال عام 2023

1/1/2024 4:25:53 AM
(MENAFN- Youm7) ‎استكمالا لدور وزارة الثقافة فى دعم حركة الترجمة، أصدر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عددًا كبيرًا من العناوين المميزة خلال عام 2023 والتي لاقت رواجًا كبيرًا وتصدر بعضها الأكثر مبيعًا خلال هذ العام، وفيما يلي نقدم مجموعة من الإصدارات المهمة للمركز خلال عام 2023.



‎أصدر المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي والتي تصدرت مبيعات شهري أكتوبر ونوفمبر و للراحل شيخ المترجمين محمد عناني صدر كل من :المباحث العلمية البينية و مدارات المجاز في الخطاب ، ومن الموسوعة المهمة "انتصار أكتوبر في الوثائق السرية الإسرائيلية "صدر الجزء الثالث من المجلد الرابع.



‎كما صدر هذا العام الأعمال الفائزة في مسابقة شباب الجامعات والتي أقيمت تحت شعار "ترجم ...ابدع" وجاءت العناوين كالتالي : "علم اللغة البيئئي:اللغة وعلم البيئة
والقصص التي نحيا بها" بترجمة فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الاّداب والألسن و البنات و التربية بعين شمس ،العمل الثاني هو "كتاب المعرفة المستدامة": نظرية في الدراسة البينية " بترجمة فريق اللغة الإنجليزية بكلية الاّداب جامعة بورسعيد و رواية "القرية" بترجمة
فريق قسم اللغة الأردية بكليات اللغات والترجمة بجامعة الأزهر.



‎و بمناسبة يوم اللغة الروسية والذي احتفل به المركز على مدار أسبوع كامل وبترجمة أنور إبراهيم قدم المركز القومي للترجمة النسخة العربية من "سنوات القرب من دستوفيسكي"، وعن الروسية أيضاً صدرت النسخة العربية من رواية مدرسة الحمقى من تأليف الأديب الروسي الكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الدين الجبالي.

‎وبترجمة سحر توفيق صدر كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة" من تأليف المؤرخ الأمريكي الشهير بيتر جران و الذي تم توقيع نسخته العربية في مايو الماضي وبترجمة سحر توفيق أيضًا صدرت الطبعات العربية لكل من :"الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"و "الزواج و الحداثة"

‎وفي هذا العام أيضُا صدرت عن المركز القومي للترجمة سلسلة أصحاب الهمم
و التي تتناول الموضوعات الخاصة بأصحاب الهمم حيث تسلط الضوء على مواضيع متنوعة كالتوحد و التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة و قد صدر منها حتى الان 3 عناوين وهو :كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة،المتفرد و تعليم الموسيقى لذوي الاحتياجات الخاصه ويستكمل المركز خلال العام القادم إصدار عناوين جديدة في هذه السلسلة
الأولى من نوعها في تاريخ المركز القومي للترجمة .

‎كما صدرت أيضا الطبعة العربية من رواية الكتاب البري بترجمة رحاب وهدان الفائزة في مسابقة ترجمة الأدب المكسيكي و التي قدمها المركز بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة.



‎وفي الديانات صدر هذا العام :تفسير سفر التسابيح ،تأليف الأسفار الستة ،سفر دانيال ،بطاركة الكنيسة في العصر الإسلامي و مقدمة في الأناجيل الثلاثة .

‎ومن تأليف جين المقدسي شقيقة المفكر الكبير إدوارد سعيد و من ترجمة هالة كمال صدر العمل المهم جدتي و أمي وأنا
كما تم إعادة طبع موسوعة علم الاجتماع في ثلاثة أجزاء.



‎وأصدر المركز
الكتاب الأخير المترجم للمفكر الراحل السيد أمام بعنوان "براءة جذرية " ومن المسرحيات و بترجمة منيرة كروان صدر عددا كبيرا من الأعمال نذكر منها :أندريا ،الفرس،"الضارعات"و" سبعة ضد طيبة"، وعن الأدب السواحيلي صدرت رواية يوم سعيد و التي يتم تصنيفها على أنها أهم مؤلفات الأديب الكيني كين واليبورا والذي يعتبر من واحداً من أشهر كُتاب الأدب السواحيلي.


















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