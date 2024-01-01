5 نصائح لإطالة عمر بطارية هاتف Iphone الخاص بك

MENAFN - Youm7) يحتاج العديد من مستخدمي iPhone إلى تحقيق أقصى استفادة من عمر بطارية ‌iPhone‌ الخاصة بهم، لقد جمعنا بعض النصائح المفيدة حول البطارية والتي قد ترغب في تنفيذها لضمان استمرار عمل ‌iPhone‌ الخاص بك لفترة طويلة خلال الليل، وفقًا لموقع macrumors.

5 نصائح لإطالة عمر بطارية هاتف iPhone 1. قم بتعطيل تعليقات لوحة المفاتيح اللمسية

إذا قمت بتشغيل خيار لوحة المفاتيح الذي يوفر ردود فعل لمسية عند الضغط على المفاتيح التي تظهر على الشاشة، فقد ترغب في إيقاف تشغيله مؤقتًا لأنه قد يؤثر على عمر البطارية.

وإليك كيفية إيقاف تشغيله:

-افتح تطبيق الإعدادات، ثم اضغط على الأصوات والحس اللمسي.

-اضغط على تعليقات لوحة المفاتيح، ثم قم بإيقاف تشغيل اللمس.

2. قم بإيقاف تشغيل مشاركة AirDrop التقريبية

عندما تحمل جهازي iPhone يعملان بنظام iOS 17 معًا، أو ‌iPhone‌ يعمل بنظام ‌iOS 17‌ وApple Watch تعمل بنظام watchOS 10.1 أو أحدث، يبدأ ‌iPhone‌ بروتوكول AirDrop أو نقل جهات الاتصال على أساس القرب، إذا كنت تقوم بتشغيل هذا باستمرار، فقد يؤدي ذلك إلى استنزاف البطارية، لذلك إذا كان ‌iPhone‌ الخاص بك بالقرب من العديد من أجهزة iPhone الأخرى وتحصل على واجهة AirDrop مرارًا وتكرارًا، فيجب عليك إيقاف تشغيله.

3. استخدم الخرائط غير المتصلة بالإنترنت

إذا كنت مسافرًا إلى مكان ما، فيمكنك توفير بعض عمر البطارية إذا قمت بتنزيل خرائط Apple للاستخدام دون اتصال بالإنترنت، وهي ميزة متوفرة على أجهزة iPhone التي تعمل بنظام ‌iOS 17‌ أو أحدث، تعد الخرائط غير المتصلة بالإنترنت مفيدة بشكل خاص إذا كنت ستذهب إلى مكان ما به اتصال خلوي ضعيف لأنه يمكنك الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة دون استنزاف البطارية، فقط تأكد من إيقاف تشغيل الشبكة الخلوية في المناطق المتقطعة.

4. قم بإيقاف تشغيل الأنشطة المباشرة

تتيح الأنشطة المباشرة للتطبيقات الاحتفاظ بإشعار مستمر على شاشة القفل أو في الجزيرة الديناميكية، مما قد يتسبب في استنزاف ملحوظ للبطارية.

5. قم بإيقاف تشغيل العرض دائمًا

إذا كان لديك iPhone 14 Pro أو iPhone 15 Pro، فإن الشاشة التي تعمل دائمًا تترك الوقت وخلفية الشاشة والأدوات والأنشطة المباشرة مرئية على شاشة القفل حتى عندما يكون ‌iPhone‌ الخاص بك مقفلاً.

تستخدم الشاشة معدل تحديث قدره 1 هرتز للحفاظ على البطارية، ويتم إيقاف تشغيل الشاشة عندما يكون ‌iPhone‌ في الجيب، لكن الشاشة التي تعمل دائمًا لا تزال تستنزف البطارية بشكل أسرع من عدم وجود شاشة تعمل دائمًا.