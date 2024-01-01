من سلسلة أيفون 16 إلى Apple GPT: إليك كل ما يمكنك توقعه من آبل في عام 2024

MENAFN - Youm7) من المتوقع أن تطلق شركة آبل العديد من المنتجات المثيرة في عام 2024، وسيكون أحدها سلسلة آيفون 16، ومن المحتمل أن تقدم بعض الترقيات الكبيرة على سلسلة آيفون 15 التي تم إطلاقها مؤخرًا في العالم، كذلك توفير جهاز "ماك بوك أير" جديد مزود بشريحة M3 المتقدمة في العام المقبل،كذلك قد تشهد آبل إطلاق آيباد برو بشاشة OLED وساعة آبل "ووتش إكس" جديدة في العام المقبل.فيما يلي قائمة بأجهزة آبل الرئيسية التي من المتوقع إطلاقها العام المقبل:

أجهزة آيفون: من المحتمل أن تصل في سبتمبر 2024، وفقا للتسريبات يعد هاتف آيفون 16 بتحديثات كبيرة، بما في ذلك تصميم الهيكل المتجدد،

مع احتمالية وجود زر "التقاط" منفصلاً في طرازات آيفون 16 برو للوصول السريع إلى الكاميرا، ومن المتوقع أيضًا تمديد زر الإجراء عبر المجموعة بأكملها، مما يقلل الحاجة إلى التنقل عبر التطبيقات.



بالإضافة إلى ذلك، هناك تكهنات حول بعض الأزرار التي تعتمد تقنية اللمس، والتحسينات المحتملة لقدرات التكبير/التصغير في طرازات برو، والهمسات الخاصة بظهور "iPhone 16 Urtla" لأول مرة.هناك أيضًا تسريبات تدعي أن سلسلة آيفون 16 ستحتوي على بطارية أكبر ومجموعة شرائح جديدة وشاشات ذات معدل تحديث أعلى وكاميرا أفضل بشكل عام.من غير المعروف ما إذا كانت شركة آبل ستقدم دعمًا للشحن السريع مع طرازات 2024، لكننا نتوقع نفس الشيء من الشركة لأن هواتف أندرويد بدأت في تقديم دعم أكثر من 120 واط.كذلك من المتوقع أن تقوم شركة آبل بتضمين بعض ميزات الذكاء الاصطناعي في الطرز القادمة، وهو أمر يمكن للناس رؤيته في إصدار iOS التالي، iOS 18.تحديثات آيفون 15تلقت سلسلة آيفون 15 ترقيات كبيرة هذا العام، ويُشاع على نطاق واسع أن الجيل التالي سيأتي مع بعض الميزات الجديدة أيضًا.ماك بوك أير مع شريحة M3



من المتوقع أن تطلق شركة آبل طرازًا جديدًا من أجهزة MacBook Air مع مجموعة شرائح M3 الجديدة،

على الرغم من ظهور جهاز ماك بوك أير مقاس 15 بوصة لأول مرة مؤخرًا، فقد زودته شركة آبل بشريحة M2 الأقدم.

ومن المتوقع أن تغير الشركة هذا الأمر مع طراز العام المقبل من خلال تقديم شرائح M3 أكثر تقدمًا إلى جهاز ماك بوك أير في الأشهر المقبلة.من المتوقع أن تحقق الشريحة الجديدة تعزيزًا كبيرًا في الأداء مقارنة بشريحة M2، لاسيما أن شريحة M3 ستساعد شركة آبل على تحدي التصور القائل بأن جهاز ماك بوك أير، مناسب في المقام الأول لتصفح الويب وكتابة المستندات، لكن مع دمج شريحة M3، يمكن لجهاز ماك بوك أير، أن يصبح أسرع بكثير من الطراز السابق للحصول على تجربة تحرير فيديو أفضل من مجرد جهاز كمبيوتر محمول خفيف الوزن وجيد بما فيه الكفاية.آيباد برو موديل 2024من المتوقع أيضًا أن تقدم شركة آبل شاشة OLED إلى تشكيلة آيباد برو الخاصة بها في عام 2024، وقد قدم مينج-شو كوا، محلل آبل الشهير، نظرة ثاقبة حول نماذج آيباد برو القادمة.وأشار إلى أنه قبل طرح أجهزة MacBooks OLED المرتقبة في السوق، سيكون آيباد برو رائدًا في اعتماد تقنية OLED للحصول على تجربة مشاهدة ممتعة للمحتوى، ما يثير التوقعات باحتمالية إطلاق سلسلة من أجهزة آيباد الجديدة في عام 2024، بما في ذلك آيباد ميني وآيباد القياسي وآيباد أير وآيباد برو الذي طال انتظاره.ومن المتوقع أن يتم الإطلاق "مبكرا" في العام المقبل، حيث يسلط الضوء على هذا الإصدار على آيباد برو، مما يمثل إنجازًا مهمًا لأنه يصبح أول جهاز آيباد من آبل يتميز بشاشة OLED.وجهاز آيباد برو هذا يميل إلى أن يتم تشغيله بواسطة شريحة Apple Silicon M3 الجديدة كليًا، إذ قد يتم إصدار الجهاز اللوحي في الربع الثاني من عام 2024.ساعة آبل إكستشير التسريبات إلى أن ساعة آبل ووتش إكس المُجددة تلوح في الأفق في العام المقبل، إذا استمرت الشائعات، فإن إعادة التصميم ستعرض مظهرًا أنحف مع نظام ربط الشريط المغناطيسي، وقد يتمكن عشاق الصحة من رؤية الميزات المشاع عنها مثل اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم ومراقبة ضغط الدم لارتفاع ضغط الدم.آبل "جي بي تي"وفقا لبعض التسريبات تشير أن شركة آبل تخطط لتبني اتجاه نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية من خلال تطوير خدمة تشبه ChatGPT داخلية يمكن تسميتها AppleGPT، والمصممة في البداية للاستخدام الداخلي.هذه الأداة المبتكرة تساعد الموظفين في اختبار الميزات وتلخيص النص وتقديم الإجابات بناءً على البيانات المخزنة، ووفقًا لبلومبرج، يمكن أن تظهر AppleGPT لأول مرة في عام 2024.