خمسة تطبيقات مفيدة لمستخدمي أبل مع بدء العام الجديد 2024

MENAFN - Youm7) يمكن أن تلعب التطبيقات دورًا محوريًا في المساعدة على تحقيق أهداف جديدة، أو تكوين عادات، أو ببساطة تحسين الإنتاجية الشخصية - إليك خمسة تطبيقات يجب أن تفكر في اعتمادها بحلول عام 2024، وفقاً لموقع macrumors.

يتمتع كل تطبيق لهذه القائمة بقدرة فريدة على مساعدة مستخدمي أجهزة أبل في مختلف جوانب التطوير الشخصي والمهني، بدءًا من إدارة المهام المتطورة وحتى تكوين العادات، توفر هذه التطبيقات مجموعة واسعة من الوظائف المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين الذين يسعون إلى تحقيق أقصى استفادة من العام المقبل.

Things 3

لجهاز iPhone وApple Watch، وهو مدير مهام شائع مصمم لأجهزة أبل، ويقدم مجموعة ميزات أكثر قوة مقارنةً بتطبيق التذكيرات الافتراضي من Apple إنه يتميز بواجهته الأنيقة وسهلة الاستخدام وميزاته القوية مثل تخطيط المشاريع والمواعيد النهائية، هذه الإمكانات تجعلها أداة رائعة لأي شخص يتطلع إلى إضفاء مزيد من التنظيم على المهام في حياته الشخصية والمهنية في بداية العام الجديد.

Obsidian

هو تطبيق مجاني متعدد الاستخدامات لتدوين الملاحظات يفوق إمكانيات Apple Notes بنهجه المميز في إدارة المعرفة الشخصية والمكونات الإضافية، على عكس معظم تطبيقات تدوين الملاحظات، يتخصص Obsidian في ربط الأفكار والآراء من خلال شبكة من الملاحظات المترابطة، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة معرفية شخصية تنمو وتتطور بمرور الوقت، قد تكون قدرة Obsidian على رسم الأهداف والخطط والأفكار وربطها بصريًا ذات قيمة لا تصدق مع دخول العام الجديد.

Streaks



هو تطبيق لتكوين العادات مصمم لمساعدة المستخدمين على إنشاء عادات جيدة والحفاظ عليها من خلال الاستفادة من القوة النفسية لـ "الخطوط" أو الأيام المتتالية من إكمال مهمة محددة، ما يميز Streaks هو تركيزها على الاتساق والتقدم التدريجي، وتشجيع المستخدمين على بناء عادات يومية صغيرة من اختيارهم تؤدي إلى تغييرات كبيرة طويلة المدى في السلوك - وهي مثالية للالتزام بقرارات العام الجديد الصعبة.

Fantastical

يتوفر اشتراك مجاني، وهو تطبيق تقويم معروف بوظائفه المتميزة وواجهته سهلة الاستخدام، مما يميزه عن تطبيق التقويم الافتراضي، وهو يقدم مجموعة من الميزات التي تعزز الجدولة وإدارة الوقت، مثل تحليل اللغة الطبيعية وعرض قابل للتخصيص بدرجة كبيرة يدمج المهام والتذكيرات جنبًا إلى جنب مع أحداث التقويم، وهذا يجعل من Fantastical أداة مثالية لأي شخص يسعى لبدء العام الجديد بإدارة أفضل للوقت.

ChatGPT

يتوفر اشتراك مجاني، وهو عبارة عن أداة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر للمستخدمين منصة تفاعلية لمختلف المهام والاستعلامات، ويمكنه تقديم المساعدة عبر مجموعة واسعة من المجالات، مثل توليد الأفكار الإبداعية، وتقديم نصائح حول الإنتاجية، والمساعدة في تعلم اللغة، أو حتى تقديم نصائح التحفيز والصحة العقلية، إن قدرة ChatGPT على تقديم استجابات فورية ومستنيرة حول مجموعة متنوعة من المواضيع تجعلها أداة ممتازة لأي شخص يبحث عن مساعد رقمي موثوق وذكي لتعزيز إنتاجيته اليومية أو تعلمه.