طريقة حظر المشرفين على مجموعات واتساب المزعجة

MENAFN - Youm7) فى كثير من الأحيان يجد المستخدم نفسه فى مجموعات واتساب مزعجة، لكن هناك حيلة تتيح للمستخدمين حظر مسؤول المجموعة دون مغادرة المجموعة، وعلى الرغم من أنه لا يمكنك عزلهم مباشرة كمسؤولين، إلا أنه يمكنك حظرهم بشكل فعال كمستخدمين، مما يحد من قدرتهم على التعامل معك مباشرة، ومن المعروف أن حظر مجموعة غير ممكن فى الوقت الحالي، ومع ذلك، يمكنك الخروج من المجموعة وحظر مسؤول المجموعة.يمكنك أيضًا تحديد من يمكنه إضافتك إلى المجموعات عن طريق تغيير إعدادات خصوصية مجموعتك، لكن هذا موضوع ليوم آخر، وفيما يلي نخبرك هنا بخطوات حظر مسؤولي المجموعة وهناك طريقتان للقيام بذلك.كيفية حظر مسؤول رقمه غير محفوظ على هاتفك

قد تكون جزءًا من مجموعات WhatsApp التي تضم مسؤولين غير موجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك أو في أي دفتر عناوين، إذا كنت تريد حظرهم، فاتبع الخطوات التالية:

- افتح دردشة مجموعة واتساب، ثم المس أو انقر فوق موضوع المجموعة. - المس أو انقر فوق رقم هاتف المسؤول الذي تريد حظره. - إذا طُلب منك ذلك، المس أو انقر فوق رسالة {رقم الهاتف} أو إرسال رسالة. - سيتم فتح محادثة فارغة مع المسؤول. اضغط أو انقر فوق رقم الهاتف في الأعلى. - المس أو انقر فوق حظر > حظر.كيفية حظر مسؤول رقمه محفوظ على هاتفكعلى أندرويد

- انتقل إلى WhatsApp وانقر على المزيد من الخيارات.

- ثم توجه إلى الإعدادات والحساب. - ستجد هنا الخصوصية وتتوجه إلى جهات الاتصال المحظورة. - اضغط على علامة "+". - اضغط على اسم المسؤول من قائمة جهات الاتصال.على اي فون

- انتقل إلى WhatsApp وانقر على الإعدادات

- اضغط على الخصوصية ثم المحظورة. - اضغط على إضافة جديد. - اضغط على اسم المسؤول من قائمة جهات الاتصال.