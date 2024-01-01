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(القسام) تمطر تل أبيب بوابل من الصواريخ مع بداية العام الجديد

1/1/2024 4:24:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان نحو 20 صاروخا أطلقت من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل وتحديدا مدينة تل أبيب وضواحيها مع بداية العام الجديد 2024. و دوت صافرات الإنذار في تل أبيب وبلدات غلاف غزة. من جهتها، أكدت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها قصفت تل أبيب ومحيطها بصواريخ من طراز(ام90) وذلك (ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين).

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