(القسام) تمطر تل أبيب بوابل من الصواريخ مع بداية العام الجديد

(القسام) تمطر تل أبيب بوابل من الصواريخ مع بداية العام الجديد
التاريخ
1/1/2024 4:24:32 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان نحو 20 صاروخا أطلقت من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل وتحديدا مدينة تل أبيب وضواحيها مع بداية العام الجديد 2024. و دوت صافرات الإنذار في تل أبيب وبلدات غلاف غزة. من جهتها، أكدت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها قصفت تل أبيب ومحيطها بصواريخ من طراز(ام90) وذلك (ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين).
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