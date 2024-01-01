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أجواء باردة الى باردة نسبياً في اغلب المناطق

1/1/2024 4:23:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة في المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، فيما تسود أجواء معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهورالغيوم على إرتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وهنالك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء من شمال ووسط المملكة قد تمتد الى اجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الأربعاء، باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما وتكون الأجواء الخميس، باردة في المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، بينما تسود أجواء معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 7 وفي مرتفعات الشراة 13 - 5 وفي مناطق البادية 18 - 8 وفي مناطق السهول 17 - 7, وفي الأغوار الشمالية 24 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.
-- (بترا)

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