إغلاق فنادق مخالفة - جريدة الوطن السعودية

إغلاق فنادق مخالفة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/1/2024 4:20:16 AM
(MENAFN
- Al Watan) نفذت الفرق الرقابية بوزارة السياحة جولات تفتيشية على قطاع الإيواء في المدينة المنورة، ما أسفر عن إغلاق عدد منها وإخلاء البعض الآخر لحين استيفاء الاشتراطات وتصحيح المخالفات.
يأتي ذلك في إطار جولات ميدانية مستمرة بغية الوقوف على جودة الخدمات في الفنادق والشقق المفروشة، ضمن خطة شهرية للفرع للرقابة والمتابعة على جميع المنشآت السياحية.
MENAFN01012024000089011017ID1107673561
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.