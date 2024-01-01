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إغلاق فنادق مخالفة - جريدة الوطن السعودية

1/1/2024 4:20:16 AM
(MENAFN- Al Watan) نفذت الفرق الرقابية بوزارة السياحة جولات تفتيشية على قطاع الإيواء في المدينة المنورة، ما أسفر عن إغلاق عدد منها وإخلاء البعض الآخر لحين استيفاء الاشتراطات وتصحيح المخالفات.
يأتي ذلك في إطار جولات ميدانية مستمرة بغية الوقوف على جودة الخدمات في الفنادق والشقق المفروشة، ضمن خطة شهرية للفرع للرقابة والمتابعة على جميع المنشآت السياحية.

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