ملكة الدنمارك تتنازل عن الحكم

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت ملكة الدنمارك، مارجريت الثانية، أمس الأحد، أنها ستتنازل عن الحكم يوم 14 يناير بعد 52 عاما من توليها مقاليد الحكم وسيخلفها ابنها الأكبر ولي العهد الأمير، فريدريك.
وأعلنت الملكة هذا القرار على الهواء مباشرة خلال خطابها التقليدي في ليلة رأس السنة الجديدة، والذي يشاهده غالبية السكان في الدولة البالغ عدد سكانها 5.9 مليون نسمة.
وفي فبراير الماضي خضعت الملكة الدنماركية لعملية جراحية ناجحة في الظهر.
وقالت "لقد أدت الجراحة بطبيعة الحال إلى التفكير في المستقبل، وما إذا كان الوقت قد حان لترك المسؤولية للجيل القادم".
وأضافت "لقد قررت أن هذا هو الوقت المناسب. في 14 يناير 2024 بعد 52 عاما من خلافتي لوالدي الحبيب سأتنحى عن منصب ملكة الدنمارك".
وتابعت قائلة "أترك العرش لابني ولي العهد الأمير فريدريك".
وبهذا تكون الملكة مارجريت التي تولت منصبها عام 1972، أطول ملوك أوروبا بقاء على العرش بعد وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في سبتمبر 2022.
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