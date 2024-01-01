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ملكة الدنمارك تتنازل عن الحكم

1/1/2024 4:16:54 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت ملكة الدنمارك، مارجريت الثانية، أمس الأحد، أنها ستتنازل عن الحكم يوم 14 يناير بعد 52 عاما من توليها مقاليد الحكم وسيخلفها ابنها الأكبر ولي العهد الأمير، فريدريك.
وأعلنت الملكة هذا القرار على الهواء مباشرة خلال خطابها التقليدي في ليلة رأس السنة الجديدة، والذي يشاهده غالبية السكان في الدولة البالغ عدد سكانها 5.9 مليون نسمة.
وفي فبراير الماضي خضعت الملكة الدنماركية لعملية جراحية ناجحة في الظهر.
وقالت "لقد أدت الجراحة بطبيعة الحال إلى التفكير في المستقبل، وما إذا كان الوقت قد حان لترك المسؤولية للجيل القادم".
وأضافت "لقد قررت أن هذا هو الوقت المناسب. في 14 يناير 2024 بعد 52 عاما من خلافتي لوالدي الحبيب سأتنحى عن منصب ملكة الدنمارك".
وتابعت قائلة "أترك العرش لابني ولي العهد الأمير فريدريك".
وبهذا تكون الملكة مارجريت التي تولت منصبها عام 1972، أطول ملوك أوروبا بقاء على العرش بعد وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في سبتمبر 2022.

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