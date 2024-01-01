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قطاع التأمين في السعودية يحقق نمواً بنسبة 14.6% خلال الربع الثالث من 2023

1/1/2024 4:16:53 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت هيئة التأمين تقريرها الأول عن أداء سوق التأمين في المملكة عن الربع الثالث من عام 2023م، حيث يبرز التقرير تطورات ونتائج القطاع خلال الفترة، إضافة إلى نتائجه المالية ومساهمته في الناتج المحلي للمملكة، ويأتي ذلك ضمن جهود هيئة التأمين في رفع مستوى الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين.
وبحسب التقرير فقد شهد قطاع التأمين في الربع الثالث من عام 2023م نمواً بقرابة 14.6 % ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 14.9 مليار ريال مقابل 13 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، حيث شهد كل من تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين الممتلكات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وأظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2 % خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 2.1 % خلال الربع المماثل من العام 2022 نتيجة إلى الارتفاع في إجمالي الأقساط المكتتبة، فيما استقر معدل الخسائر عند 80.7 % خلال الربع الحالي مقارنة مع 81.6 % للفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة في تقريرها بلوغ صافي الدخل للقطاع 869.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة ب 370.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت نتائج خدمات التأمين من 255 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 693.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023، فيما زاد صافي دخل الاستثمار من 314 مليون ريال إلى 543.9 مليون ريال.
وأتاحت هيئة التأمين للمهتمين إمكانية الاطلاع على تقرير سوق التأمين السعودي للربع الثالث من عام 2023م من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين.

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