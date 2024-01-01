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التعليم تعلن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الـ13 فما دون

1/1/2024 4:16:53 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التعليم عن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون، كما شمل الإعلان قائمة بالشهادات المهنية وفق ثلاثة مستويات، إضافةً إلى الجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.
وللاطلاع على المعايير والعناصر المرجحة؛ من خلال الرابط ​ .

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