التعليم تعلن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الـ13 فما دون

التعليم تعلن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الـ13 فما دون
التاريخ
1/1/2024 4:16:53 AM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة التعليم عن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون، كما شمل الإعلان قائمة بالشهادات المهنية وفق ثلاثة مستويات، إضافةً إلى الجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.
وللاطلاع على المعايير والعناصر المرجحة؛ من خلال الرابط .
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