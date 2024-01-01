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إيقاف 141 شخصا بتهمة الفساد في 6 جهات حكومية

1/1/2024 4:16:53 AM
(MENAFN- Al Watan) بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ديسمبر 2023م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1481) جولة رقابية، والتحقيق مع (702) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الحرس الوطني ) وإيقاف (141) شخصا، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

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